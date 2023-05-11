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Ереван и Баку второй раз за день обменялись обвинениями в обстрелах - РИА Новости, 11.05.2023
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17:50 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/obstrely-1871116890.html
Ереван и Баку второй раз за день обменялись обвинениями в обстрелах
Ереван и Баку второй раз за день обменялись обвинениями в обстрелах - РИА Новости, 11.05.2023
Ереван и Баку второй раз за день обменялись обвинениями в обстрелах
Баку и Ереван второй раз за день обменялись обвинениями в обстрелах в приграничном районе к востоку от побережья озера Севан - речь идет об окрестностях села... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:50
2023-05-11T17:50
в мире
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН/БАКУ, 11 мая – РИА Новости. Баку и Ереван второй раз за день обменялись обвинениями в обстрелах в приграничном районе к востоку от побережья озера Севан - речь идет об окрестностях села Сотк, расположенном в Гегаркуникской области Армении недалеко от золотоносного месторождения. "Одиннадцатого мая с 17.00 (16.00 мск - ред.) подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций на зодском направлении Басаркечарского района (Зод и Басаргечар - азербайджанские названия села Сотк и города Варденис в Армении - ред.) с использованием гаубиц Д-30 обстреливают позиции азербайджанской армии в этом направлении условной границы", - сообщило минобороны Азербайджана. Со своей стороны, военное ведомство Армении заявило, что что около 16.10 мск "подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении села Сотк, применив миномет... с армянской стороны потерь нет". "По состоянию на 17.40 (16.40 мск) ситуация на передовой относительно стабильная", - говорится в сообщении. Утром в этот же день Армения и Азербайджан уже обвиняли друг друга в обстрелах на границе. Армянская сторона сообщила о четырех раненых, в Баку заявили об одном погибшем военном и одном тяжелораненном. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
https://ria.ru/20230511/karabakh-1871020655.html
https://ria.ru/20230511/dogovor-1870952921.html
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
Ереван и Баку второй раз за день обменялись обвинениями в обстрелах

Ереван и Баку второй раз за день обменялись обвинениями в обстрелах к востоку от Севана

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН/БАКУ, 11 мая – РИА Новости. Баку и Ереван второй раз за день обменялись обвинениями в обстрелах в приграничном районе к востоку от побережья озера Севан - речь идет об окрестностях села Сотк, расположенном в Гегаркуникской области Армении недалеко от золотоносного месторождения.
"Одиннадцатого мая с 17.00 (16.00 мск - ред.) подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций на зодском направлении Басаркечарского района (Зод и Басаргечар - азербайджанские названия села Сотк и города Варденис в Армении - ред.) с использованием гаубиц Д-30 обстреливают позиции азербайджанской армии в этом направлении условной границы", - сообщило минобороны Азербайджана.
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Со своей стороны, военное ведомство Армении заявило, что что около 16.10 мск "подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении села Сотк, применив миномет... с армянской стороны потерь нет". "По состоянию на 17.40 (16.40 мск) ситуация на передовой относительно стабильная", - говорится в сообщении.
Утром в этот же день Армения и Азербайджан уже обвиняли друг друга в обстрелах на границе. Армянская сторона сообщила о четырех раненых, в Баку заявили об одном погибшем военном и одном тяжелораненном.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Вероятность подписания договора Ереваном и Баку низкая, заявил Пашинян
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