https://ria.ru/20230511/obstrely-1871116890.html

Ереван и Баку второй раз за день обменялись обвинениями в обстрелах

Ереван и Баку второй раз за день обменялись обвинениями в обстрелах - РИА Новости, 11.05.2023

Ереван и Баку второй раз за день обменялись обвинениями в обстрелах

Баку и Ереван второй раз за день обменялись обвинениями в обстрелах в приграничном районе к востоку от побережья озера Севан - речь идет об окрестностях села... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:50

2023-05-11T17:50

2023-05-11T17:50

в мире

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН/БАКУ, 11 мая – РИА Новости. Баку и Ереван второй раз за день обменялись обвинениями в обстрелах в приграничном районе к востоку от побережья озера Севан - речь идет об окрестностях села Сотк, расположенном в Гегаркуникской области Армении недалеко от золотоносного месторождения. "Одиннадцатого мая с 17.00 (16.00 мск - ред.) подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций на зодском направлении Басаркечарского района (Зод и Басаргечар - азербайджанские названия села Сотк и города Варденис в Армении - ред.) с использованием гаубиц Д-30 обстреливают позиции азербайджанской армии в этом направлении условной границы", - сообщило минобороны Азербайджана. Со своей стороны, военное ведомство Армении заявило, что что около 16.10 мск "подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении села Сотк, применив миномет... с армянской стороны потерь нет". "По состоянию на 17.40 (16.40 мск) ситуация на передовой относительно стабильная", - говорится в сообщении. Утром в этот же день Армения и Азербайджан уже обвиняли друг друга в обстрелах на границе. Армянская сторона сообщила о четырех раненых, в Баку заявили об одном погибшем военном и одном тяжелораненном. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.

https://ria.ru/20230511/karabakh-1871020655.html

https://ria.ru/20230511/dogovor-1870952921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан