https://ria.ru/20230511/obstrely-1870949525.html

Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 11.05.2023

Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Горловке за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T09:57

2023-05-11T09:57

2023-05-11T09:57

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Горловке за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:30 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 09:30 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 9.20 украинские военные выпустили еще пять снарядов по Центрально-Городскому району Горловки. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, донецк, донецкая народная республика