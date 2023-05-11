https://ria.ru/20230511/obstrely-1870949525.html
Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 11.05.2023
Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Горловке за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:57
2023-05-11T09:57
2023-05-11T09:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Горловке за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:30 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 09:30 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 9.20 украинские военные выпустили еще пять снарядов по Центрально-Городскому району Горловки. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по Донецку и Горловке за десять минут