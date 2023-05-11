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Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке за полчаса
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке за полчаса - РИА Новости, 11.05.2023
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке за полчаса
Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:01
2023-05-11T09:01
2023-05-11T09:01
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что в 7.35 мск было выпущено еще пять снарядов такого же калибра по указанному району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке за полчаса
Украинские войска выпустили 11 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке за полчаса