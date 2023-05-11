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Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке за полчаса

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке за полчаса - РИА Новости, 11.05.2023

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке за полчаса

Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T09:01

2023-05-11T09:01

2023-05-11T09:01

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что в 7.35 мск было выпущено еще пять снарядов такого же калибра по указанному району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, донецкая народная республика