https://ria.ru/20230511/obstrel-1871152494.html

При украинском обстреле центра Горловки пострадали три мирных жителя

При украинском обстреле центра Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 11.05.2023

При украинском обстреле центра Горловки пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:46

2023-05-11T20:46

2023-05-11T20:48

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Три мирных жителя, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько.Несколькими минутами ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Горловки ракетами из РСЗО "Град" и снарядами калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1870973230.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, иван приходько