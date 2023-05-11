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При украинском обстреле центра Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 11.05.2023 (обновлено: 20:48 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/obstrel-1871152494.html
При украинском обстреле центра Горловки пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле центра Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 11.05.2023
При украинском обстреле центра Горловки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:46
2023-05-11T20:48
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Три мирных жителя, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько.Несколькими минутами ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Горловки ракетами из РСЗО "Град" и снарядами калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1870973230.html
горловка
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горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При украинском обстреле центра Горловки пострадали три мирных жителя

Мэр Горловки Приходько сообщил о трех пострадавших при украинском обстреле центра города

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Горловки в ДНР
Последствия украинского обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия украинского обстрела Горловки в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Три мирных жителя, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько.
«
"По предварительным данным, вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских неонацистов ранения получили трое мирных горловчан", - написал Приходько в телеграм-канале.
Несколькими минутами ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Горловки ракетами из РСЗО "Град" и снарядами калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.05.2023
Вчера, 16:17
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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