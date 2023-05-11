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ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/obstrel-1870950288.html
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2023
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области
Украинские войска за минувшие сутки обстреляли одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области, сообщает администрация города Новая Каховка в четверг. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:02
2023-05-11T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области, сообщает администрация города Новая Каховка в четверг. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации. В частности, под обстрел ствольной артиллерии попали следующие села и города: Крынки, Солонцы, Песчановка, Казачьи Лагеря, Алешки, Кардашинка, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Каиры, Днепряны. "Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - подчеркнули в администрации.
https://ria.ru/20230511/obstrel-1870921004.html
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новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область , каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Каховка
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области

ВСУ за минувшие сутки обстреляли одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области, сообщает администрация города Новая Каховка в четверг.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации.
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В частности, под обстрел ствольной артиллерии попали следующие села и города: Крынки, Солонцы, Песчановка, Казачьи Лагеря, Алешки, Кардашинка, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Каиры, Днепряны.
"Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - подчеркнули в администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская областьКаховка
 
 
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