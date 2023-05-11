https://ria.ru/20230511/obstrel-1870950288.html
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2023
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области
Украинские войска за минувшие сутки обстреляли одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области, сообщает администрация города Новая Каховка в четверг. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:02
2023-05-11T10:02
2023-05-11T10:02
специальная военная операция на украине
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херсонская область
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области, сообщает администрация города Новая Каховка в четверг. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации. В частности, под обстрел ствольной артиллерии попали следующие села и города: Крынки, Солонцы, Песчановка, Казачьи Лагеря, Алешки, Кардашинка, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Каиры, Днепряны. "Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - подчеркнули в администрации.
https://ria.ru/20230511/obstrel-1870921004.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за минувшие сутки обстреляли одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области