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В Курской области после обстрела со стороны ВСУ нарушилось энергоснабжение - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:12 11.05.2023 (обновлено: 07:20 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/obstrel-1870933555.html
В Курской области после обстрела со стороны ВСУ нарушилось энергоснабжение
В Курской области после обстрела со стороны ВСУ нарушилось энергоснабжение - РИА Новости, 11.05.2023
В Курской области после обстрела со стороны ВСУ нарушилось энергоснабжение
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пяти "прилетах" со стороны Украины по электроподстанции поселка Тёткино, частично нарушено... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T07:12
2023-05-11T07:20
украина
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
глушковский район
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пяти "прилетах" со стороны Украины по электроподстанции поселка Тёткино, частично нарушено электроснабжение."Рано утром со стороны Украины зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Тёткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение. Как только позволит ситуация, специалисты приступят к восстановлению", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.
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украина
курская область
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украина, курская область, роман старовойт, глушковский район
Украина, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Глушковский район
В Курской области после обстрела со стороны ВСУ нарушилось энергоснабжение

Курский губернатор Старовайт сообщил о пяти прилетах по электроподстанции поселка Теткино

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пяти "прилетах" со стороны Украины по электроподстанции поселка Тёткино, частично нарушено электроснабжение.
"Рано утром со стороны Украины зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Тёткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение. Как только позволит ситуация, специалисты приступят к восстановлению", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьРоман СтаровойтГлушковский район
 
 
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