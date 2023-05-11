Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

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"За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 23 обстрела из артиллерии 152 и 122 миллиметра, миномета 120 миллиметров. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.