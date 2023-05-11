https://ria.ru/20230511/niderlandy-1870982474.html

В Нидерландах задержали украинку за хулиганство на борту самолета

В Нидерландах задержали украинку за хулиганство на борту самолета - РИА Новости, 11.05.2023

В Нидерландах задержали украинку за хулиганство на борту самолета

В Нидерландах задержали украинку за нарушение общественного порядка на борту самолета, сообщила в четверг королевская военная полиция страны. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:43

2023-05-11T11:43

2023-05-11T13:17

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ПАРИЖ, 11 мая — РИА Новости. В Нидерландах задержали украинку за нарушение общественного порядка на борту самолета, сообщила в четверг королевская военная полиция страны. "Вчера вечером мы задержали украинку за хулиганство на борту самолета и появление в общественных местах в алкогольном опьянении", — говорится в сообщении военной полиции в Twitter. Отмечается, что гражданка Украины прибыла в голландский аэропорт Роттердам-Гаага рейсом из Испании. Она была задержана силами военной полиции для дальнейшего расследования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нидерланды, украина