https://ria.ru/20230511/niderlandy-1870982474.html
В Нидерландах задержали украинку за хулиганство на борту самолета
В Нидерландах задержали украинку за хулиганство на борту самолета - РИА Новости, 11.05.2023
В Нидерландах задержали украинку за хулиганство на борту самолета
В Нидерландах задержали украинку за нарушение общественного порядка на борту самолета, сообщила в четверг королевская военная полиция страны. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:43
2023-05-11T11:43
2023-05-11T13:17
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ПАРИЖ, 11 мая — РИА Новости. В Нидерландах задержали украинку за нарушение общественного порядка на борту самолета, сообщила в четверг королевская военная полиция страны. "Вчера вечером мы задержали украинку за хулиганство на борту самолета и появление в общественных местах в алкогольном опьянении", — говорится в сообщении военной полиции в Twitter. Отмечается, что гражданка Украины прибыла в голландский аэропорт Роттердам-Гаага рейсом из Испании. Она была задержана силами военной полиции для дальнейшего расследования.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, украина
В мире, Нидерланды, Украина
В Нидерландах задержали украинку за хулиганство на борту самолета
Полиция Нидерландов задержала гражданку Украины за хулиганство на борту самолета