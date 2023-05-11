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В Нидерландах задержали украинку за хулиганство на борту самолета - РИА Новости, 11.05.2023
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11:43 11.05.2023 (обновлено: 13:17 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/niderlandy-1870982474.html
В Нидерландах задержали украинку за хулиганство на борту самолета
В Нидерландах задержали украинку за хулиганство на борту самолета - РИА Новости, 11.05.2023
В Нидерландах задержали украинку за хулиганство на борту самолета
В Нидерландах задержали украинку за нарушение общественного порядка на борту самолета, сообщила в четверг королевская военная полиция страны. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:43
2023-05-11T13:17
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ПАРИЖ, 11 мая — РИА Новости. В Нидерландах задержали украинку за нарушение общественного порядка на борту самолета, сообщила в четверг королевская военная полиция страны. "Вчера вечером мы задержали украинку за хулиганство на борту самолета и появление в общественных местах в алкогольном опьянении", — говорится в сообщении военной полиции в Twitter. Отмечается, что гражданка Украины прибыла в голландский аэропорт Роттердам-Гаага рейсом из Испании. Она была задержана силами военной полиции для дальнейшего расследования.
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в мире, нидерланды, украина
В мире, Нидерланды, Украина
В Нидерландах задержали украинку за хулиганство на борту самолета

Полиция Нидерландов задержала гражданку Украины за хулиганство на борту самолета

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 мая — РИА Новости. В Нидерландах задержали украинку за нарушение общественного порядка на борту самолета, сообщила в четверг королевская военная полиция страны.
"Вчера вечером мы задержали украинку за хулиганство на борту самолета и появление в общественных местах в алкогольном опьянении", — говорится в сообщении военной полиции в Twitter.
Отмечается, что гражданка Украины прибыла в голландский аэропорт Роттердам-Гаага рейсом из Испании. Она была задержана силами военной полиции для дальнейшего расследования.
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