https://ria.ru/20230511/navodchik-1871102394.html

В Мелитополе задержали наводчика СБУ

В Мелитополе задержали наводчика СБУ - РИА Новости, 11.05.2023

В Мелитополе задержали наводчика СБУ

Правоохранительные органы пресекли в Мелитополе деятельность местного жителя, передававшего СБУ координаты объектов городской инфраструктуры, сообщили... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:05

2023-05-11T17:05

2023-05-11T17:05

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 11 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы пресекли в Мелитополе деятельность местного жителя, передававшего СБУ координаты объектов городской инфраструктуры, сообщили журналистам в оперативных службах города. По его словам, мужчина 1989 года рождения сознался, что "данное преступление он совершил по просьбе своей бывшей жены, постоянно проживающей на территориях, подконтрольных ВСУ". "Женщина в свою очередь сообщила полученную информацию своему куратору из СБУ", - добавил он. По информации правоохранителей, "компетентные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, действиям наводчика будет дана правовая оценка".

https://ria.ru/20230419/svedeniya-1866423806.html

мелитополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мелитополь, служба безопасности украины, в мире, вооруженные силы украины, украина