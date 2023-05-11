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В Мелитополе задержали наводчика СБУ - РИА Новости, 11.05.2023
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17:05 11.05.2023
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В Мелитополе задержали наводчика СБУ
В Мелитополе задержали наводчика СБУ - РИА Новости, 11.05.2023
В Мелитополе задержали наводчика СБУ
Правоохранительные органы пресекли в Мелитополе деятельность местного жителя, передававшего СБУ координаты объектов городской инфраструктуры, сообщили... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:05
2023-05-11T17:05
специальная военная операция на украине
мелитополь
служба безопасности украины
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 11 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы пресекли в Мелитополе деятельность местного жителя, передававшего СБУ координаты объектов городской инфраструктуры, сообщили журналистам в оперативных службах города. По его словам, мужчина 1989 года рождения сознался, что "данное преступление он совершил по просьбе своей бывшей жены, постоянно проживающей на территориях, подконтрольных ВСУ". "Женщина в свою очередь сообщила полученную информацию своему куратору из СБУ", - добавил он. По информации правоохранителей, "компетентные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, действиям наводчика будет дана правовая оценка".
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мелитополь, служба безопасности украины, в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Служба безопасности Украины, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
В Мелитополе задержали наводчика СБУ

В Мелитополе задержали наводчика, передававшего данные СБУ через бывшую жену

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 11 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы пресекли в Мелитополе деятельность местного жителя, передававшего СБУ координаты объектов городской инфраструктуры, сообщили журналистам в оперативных службах города.
«
"Помимо прочего, он сообщил спецслужбам террористического киевского режима координаты отдела полиции в поселке городского типа Веселое Запорожской области", - сказал представитель правоохранительных органов.
По его словам, мужчина 1989 года рождения сознался, что "данное преступление он совершил по просьбе своей бывшей жены, постоянно проживающей на территориях, подконтрольных ВСУ".
"Женщина в свою очередь сообщила полученную информацию своему куратору из СБУ", - добавил он.
По информации правоохранителей, "компетентные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, действиям наводчика будет дана правовая оценка".
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольСлужба безопасности УкраиныВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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