https://ria.ru/20230511/navodchik-1871102394.html
В Мелитополе задержали наводчика СБУ
В Мелитополе задержали наводчика СБУ - РИА Новости, 11.05.2023
В Мелитополе задержали наводчика СБУ
Правоохранительные органы пресекли в Мелитополе деятельность местного жителя, передававшего СБУ координаты объектов городской инфраструктуры, сообщили... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:05
2023-05-11T17:05
2023-05-11T17:05
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мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 11 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы пресекли в Мелитополе деятельность местного жителя, передававшего СБУ координаты объектов городской инфраструктуры, сообщили журналистам в оперативных службах города. По его словам, мужчина 1989 года рождения сознался, что "данное преступление он совершил по просьбе своей бывшей жены, постоянно проживающей на территориях, подконтрольных ВСУ". "Женщина в свою очередь сообщила полученную информацию своему куратору из СБУ", - добавил он. По информации правоохранителей, "компетентные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, действиям наводчика будет дана правовая оценка".
https://ria.ru/20230419/svedeniya-1866423806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, служба безопасности украины, в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Служба безопасности Украины, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
В Мелитополе задержали наводчика СБУ
В Мелитополе задержали наводчика, передававшего данные СБУ через бывшую жену