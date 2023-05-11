https://ria.ru/20230511/nasekomye-1872181669.html

В Мосприроде не фиксируют нашествия насекомых в лесопарках столицы

В Мосприроде не фиксируют нашествия насекомых в лесопарках столицы - РИА Новости, 16.05.2023

В Мосприроде не фиксируют нашествия насекомых в лесопарках столицы

Специалисты Мосприроды не фиксируют нашествия насекомых на природных территориях столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-11T17:42

2023-05-11T17:42

2023-05-16T15:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Специалисты Мосприроды не фиксируют нашествия насекомых на природных территориях столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды. Ранее в телеграм-канале "Новости Москвы" появилась информация, что в столице после дождя фиксируется нашествие насекомых. "На природных территориях специалистами Мосприроды нашествие насекомых не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230310/meropriyatiya-1857073607.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, происшествия