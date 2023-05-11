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В Мосприроде не фиксируют нашествия насекомых в лесопарках столицы - РИА Новости, 16.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:42 11.05.2023 (обновлено: 15:49 16.05.2023)
https://ria.ru/20230511/nasekomye-1872181669.html
В Мосприроде не фиксируют нашествия насекомых в лесопарках столицы
В Мосприроде не фиксируют нашествия насекомых в лесопарках столицы - РИА Новости, 16.05.2023
В Мосприроде не фиксируют нашествия насекомых в лесопарках столицы
Специалисты Мосприроды не фиксируют нашествия насекомых на природных территориях столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-11T17:42
2023-05-16T15:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Специалисты Мосприроды не фиксируют нашествия насекомых на природных территориях столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды. Ранее в телеграм-канале "Новости Москвы" появилась информация, что в столице после дождя фиксируется нашествие насекомых. "На природных территориях специалистами Мосприроды нашествие насекомых не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.
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мосприрода, москва, происшествия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Происшествия

В Мосприроде не фиксируют нашествия насекомых в лесопарках столицы

© Fotolia / Lars JohanssonКомары
Комары - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Fotolia / Lars Johansson
Комары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Специалисты Мосприроды не фиксируют нашествия насекомых на природных территориях столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
Ранее в телеграм-канале "Новости Москвы" появилась информация, что в столице после дождя фиксируется нашествие насекомых.
"На природных территориях специалистами Мосприроды нашествие насекомых не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваПроисшествия
 
 
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