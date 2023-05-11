https://ria.ru/20230511/nasekomye-1872181669.html
В Мосприроде не фиксируют нашествия насекомых в лесопарках столицы
В Мосприроде не фиксируют нашествия насекомых в лесопарках столицы - РИА Новости, 16.05.2023
В Мосприроде не фиксируют нашествия насекомых в лесопарках столицы
Специалисты Мосприроды не фиксируют нашествия насекомых на природных территориях столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-11T17:42
2023-05-11T17:42
2023-05-16T15:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149492/48/1494924875_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a6cf739c2ee440460a107f4f8d6d2b73.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Специалисты Мосприроды не фиксируют нашествия насекомых на природных территориях столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды. Ранее в телеграм-канале "Новости Москвы" появилась информация, что в столице после дождя фиксируется нашествие насекомых. "На природных территориях специалистами Мосприроды нашествие насекомых не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230310/meropriyatiya-1857073607.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149492/48/1494924875_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_05e1771468f7b72f48dd430ea53b38aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва, происшествия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Происшествия