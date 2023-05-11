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Пушилин вручил награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад" - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/nagrady-1871149670.html
Пушилин вручил награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад"
Пушилин вручил награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад" - РИА Новости, 11.05.2023
Пушилин вручил награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад"
Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил региональные награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад", кроме того, орден Республики вручен секретарю генсовета "Единой... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:24
2023-05-11T20:24
специальная военная операция на украине
денис пушилин
андрей турчак
донецкая народная республика
единая россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил региональные награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад", кроме того, орден Республики вручен секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку. "Вручил сегодня 20 бойцам награды Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении своих обязанностей", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Кроме того, сообщил глава региона, он "с удовольствием вручил орден Республики" Турчаку. "Ровно два года, как Андрей Анатольевич впервые приехал к нам. И с тех пор всегда с нами, всегда там, где нужнее всего", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870199165.html
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денис пушилин, андрей турчак, донецкая народная республика, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Андрей Турчак, Донецкая Народная Республика, Единая Россия
Пушилин вручил награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад"

Врио главы ДНР Пушилин вручил региональные награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад"

© Пушилин Д.В. / TelegramВрио главы ДНР Денис Пушилин вручил региональные награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад". Кадр видео
Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил региональные награды 20 бойцам подразделения БАРС Каскад. Кадр видео
© Пушилин Д.В. / Telegram
Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил региональные награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад". Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил региональные награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад", кроме того, орден Республики вручен секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку.
"Вручил сегодня 20 бойцам награды Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении своих обязанностей", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Кроме того, сообщил глава региона, он "с удовольствием вручил орден Республики" Турчаку. "Ровно два года, как Андрей Анатольевич впервые приехал к нам. И с тех пор всегда с нами, всегда там, где нужнее всего", - добавил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинАндрей ТурчакДонецкая Народная РеспубликаЕдиная Россия
 
 
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