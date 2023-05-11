https://ria.ru/20230511/nagrady-1871149670.html

Пушилин вручил награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад"

Пушилин вручил награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад" - РИА Новости, 11.05.2023

Пушилин вручил награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад"

Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил региональные награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад", кроме того, орден Республики вручен секретарю генсовета "Единой... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:24

2023-05-11T20:24

2023-05-11T20:24

специальная военная операция на украине

денис пушилин

андрей турчак

донецкая народная республика

единая россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил региональные награды 20 бойцам подразделения БАРС "Каскад", кроме того, орден Республики вручен секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку. "Вручил сегодня 20 бойцам награды Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении своих обязанностей", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Кроме того, сообщил глава региона, он "с удовольствием вручил орден Республики" Турчаку. "Ровно два года, как Андрей Анатольевич впервые приехал к нам. И с тех пор всегда с нами, всегда там, где нужнее всего", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870199165.html

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денис пушилин, андрей турчак, донецкая народная республика, единая россия