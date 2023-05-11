https://ria.ru/20230511/naemniki-1870975548.html
ВС России нанесли удар по расположению иностранных наемников в Запорожье
ВС России нанесли удар по расположению иностранных наемников в Запорожье - РИА Новости, 11.05.2023
ВС России нанесли удар по расположению иностранных наемников в Запорожье
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по месту расположения иностранных наемников во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:29
2023-05-11T11:29
2023-05-11T11:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожье
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по месту расположения иностранных наемников во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил РИА Новости в четверг глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью нанесена серия ракетных ударов по позициям украинских войск в Запорожье и пригороде. Один их них - по месту расположения иностранного легиона", - сказал Рогов. Судя по радиоперехвату, среди находящихся там иностранных наемников были говорящие на английском и польском языках, отметил собеседник агентства. О последствиях удара информации пока нет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВС России нанесли удар по расположению иностранных наемников в Запорожье
Рогов заявил, что ВС России нанесли удар по расположению иностранных наемников в Запорожье