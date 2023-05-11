Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: столичная компания расширяет линейку мясных изделий - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:19 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/moskva-1870942523.html
Овчинский: столичная компания расширяет линейку мясных изделий
Овчинский: столичная компания расширяет линейку мясных изделий - РИА Новости, 11.05.2023
Овчинский: столичная компания расширяет линейку мясных изделий
Один из крупнейших столичных производителей мясных изделий запускает серийное производство новой вареной колбасы и мясных протеиновых батончиков для... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:19
2023-05-11T09:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
владислав овчинский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867512504_0:216:3077:1947_1920x0_80_0_0_1cbd1f056ac006843306c683af682bc2.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Один из крупнейших столичных производителей мясных изделий запускает серийное производство новой вареной колбасы и мясных протеиновых батончиков для спортсменов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичные промышленники поддерживают современные тренды здорового образа жизни и выпускают полезные продукты, соответствующие требованиям потребителя. Например, московский производитель мясной продукции "Дымов" начал изготавливать спортивные батончики, в составе которых мясо, ягоды и специи. Планируется, что ежегодно на заводе будут выпускать более 100 тонн этой продукции", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как уточнили в компании, высокое содержание протеина в составе батончиков, производимых без добавления сахара, поможет поддержать активность организма во время занятий спортом, длительных походов и больших физических нагрузок.Также компания запустила в производство пять позиций колбасы Докторской ГОСТ: в оболочке из синюги, в белковой оболочке, а также в оболочке из современного полиамида.
https://ria.ru/20230508/odezhda-1870436037.html
https://ria.ru/20230504/metalloinstrument-1869511234.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867512504_231:124:2795:2047_1920x0_80_0_0_9748229306e3502aad0b840369e2e0e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: столичная компания расширяет линейку мясных изделий

© Фото : пресс-служба ДИППРуководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Один из крупнейших столичных производителей мясных изделий запускает серийное производство новой вареной колбасы и мясных протеиновых батончиков для спортсменов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Столичные промышленники поддерживают современные тренды здорового образа жизни и выпускают полезные продукты, соответствующие требованиям потребителя. Например, московский производитель мясной продукции "Дымов" начал изготавливать спортивные батончики, в составе которых мясо, ягоды и специи. Планируется, что ежегодно на заводе будут выпускать более 100 тонн этой продукции", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Овчинский: столичная компания увеличила выпуск одежды на 20 процентов
8 мая, 10:45
Как уточнили в компании, высокое содержание протеина в составе батончиков, производимых без добавления сахара, поможет поддержать активность организма во время занятий спортом, длительных походов и больших физических нагрузок.
Также компания запустила в производство пять позиций колбасы Докторской ГОСТ: в оболочке из синюги, в белковой оболочке, а также в оболочке из современного полиамида.
Столичный завод нарастил выпуск металлоинструмента на четверть - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Овчинский: столичный завод нарастил выпуск металлоинструмента на четверть
4 мая, 07:22
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаВладислав ОвчинскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала