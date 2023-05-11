https://ria.ru/20230511/moskva-1870942523.html
Овчинский: столичная компания расширяет линейку мясных изделий
Овчинский: столичная компания расширяет линейку мясных изделий - РИА Новости, 11.05.2023
Овчинский: столичная компания расширяет линейку мясных изделий
Один из крупнейших столичных производителей мясных изделий запускает серийное производство новой вареной колбасы и мясных протеиновых батончиков для... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:19
2023-05-11T09:19
2023-05-11T09:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Один из крупнейших столичных производителей мясных изделий запускает серийное производство новой вареной колбасы и мясных протеиновых батончиков для спортсменов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичные промышленники поддерживают современные тренды здорового образа жизни и выпускают полезные продукты, соответствующие требованиям потребителя. Например, московский производитель мясной продукции "Дымов" начал изготавливать спортивные батончики, в составе которых мясо, ягоды и специи. Планируется, что ежегодно на заводе будут выпускать более 100 тонн этой продукции", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как уточнили в компании, высокое содержание протеина в составе батончиков, производимых без добавления сахара, поможет поддержать активность организма во время занятий спортом, длительных походов и больших физических нагрузок.Также компания запустила в производство пять позиций колбасы Докторской ГОСТ: в оболочке из синюги, в белковой оболочке, а также в оболочке из современного полиамида.
https://ria.ru/20230508/odezhda-1870436037.html
https://ria.ru/20230504/metalloinstrument-1869511234.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Один из крупнейших столичных производителей мясных изделий запускает серийное производство новой вареной колбасы и мясных протеиновых батончиков для спортсменов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Столичные промышленники поддерживают современные тренды здорового образа жизни и выпускают полезные продукты, соответствующие требованиям потребителя. Например, московский производитель мясной продукции "Дымов" начал изготавливать спортивные батончики, в составе которых мясо, ягоды и специи. Планируется, что ежегодно на заводе будут выпускать более 100 тонн этой продукции", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
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Как уточнили в компании, высокое содержание протеина в составе батончиков, производимых без добавления сахара, поможет поддержать активность организма во время занятий спортом, длительных походов и больших физических нагрузок.
Также компания запустила в производство пять позиций колбасы Докторской ГОСТ: в оболочке из синюги, в белковой оболочке, а также в оболочке из современного полиамида.
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