https://ria.ru/20230511/moskva-1870942523.html

Овчинский: столичная компания расширяет линейку мясных изделий

Овчинский: столичная компания расширяет линейку мясных изделий - РИА Новости, 11.05.2023

Овчинский: столичная компания расширяет линейку мясных изделий

Один из крупнейших столичных производителей мясных изделий запускает серийное производство новой вареной колбасы и мясных протеиновых батончиков для... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T09:19

2023-05-11T09:19

2023-05-11T09:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Один из крупнейших столичных производителей мясных изделий запускает серийное производство новой вареной колбасы и мясных протеиновых батончиков для спортсменов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичные промышленники поддерживают современные тренды здорового образа жизни и выпускают полезные продукты, соответствующие требованиям потребителя. Например, московский производитель мясной продукции "Дымов" начал изготавливать спортивные батончики, в составе которых мясо, ягоды и специи. Планируется, что ежегодно на заводе будут выпускать более 100 тонн этой продукции", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как уточнили в компании, высокое содержание протеина в составе батончиков, производимых без добавления сахара, поможет поддержать активность организма во время занятий спортом, длительных походов и больших физических нагрузок.Также компания запустила в производство пять позиций колбасы Докторской ГОСТ: в оболочке из синюги, в белковой оболочке, а также в оболочке из современного полиамида.

https://ria.ru/20230508/odezhda-1870436037.html

https://ria.ru/20230504/metalloinstrument-1869511234.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владислав овчинский, москва