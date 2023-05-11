https://ria.ru/20230511/moor-1871018664.html
Путин встретится с тюменским губернатором Моором
Путин встретится с тюменским губернатором Моором - РИА Новости, 11.05.2023
Путин встретится с тюменским губернатором Моором
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:02
2023-05-11T13:02
2023-05-11T13:02
политика
тюменская область
александр моор
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня такой же день, как вчера, без каких-то публичных крупных мероприятий, у него (президента –ред.) идет рутинная череда встреч. Продолжает заниматься региональной проблематикой. Сегодня у него будет на беседе Александр Моор – губернатор Тюменской области", - сказал Песков журналистам. Накануне президент провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.
https://ria.ru/20230507/pozhar-1870360406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, тюменская область, александр моор, владимир путин
Политика, Тюменская область, Александр Моор, Владимир Путин
Путин встретится с тюменским губернатором Моором
Президент Путин в четверг встретится с тюменским губернатором Моором
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня такой же день, как вчера, без каких-то публичных крупных мероприятий, у него (президента –ред.) идет рутинная череда встреч. Продолжает заниматься региональной проблематикой. Сегодня у него будет на беседе Александр Моор – губернатор Тюменской области", - сказал Песков журналистам.
Накануне президент провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским
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