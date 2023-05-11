https://ria.ru/20230511/moor-1871018664.html

Путин встретится с тюменским губернатором Моором

Путин встретится с тюменским губернатором Моором - РИА Новости, 11.05.2023

Путин встретится с тюменским губернатором Моором

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:02

2023-05-11T13:02

2023-05-11T13:02

политика

тюменская область

александр моор

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня такой же день, как вчера, без каких-то публичных крупных мероприятий, у него (президента –ред.) идет рутинная череда встреч. Продолжает заниматься региональной проблематикой. Сегодня у него будет на беседе Александр Моор – губернатор Тюменской области", - сказал Песков журналистам. Накануне президент провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

https://ria.ru/20230507/pozhar-1870360406.html

тюменская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, тюменская область, александр моор, владимир путин