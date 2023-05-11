https://ria.ru/20230511/moldaviya-1870924973.html

Бывший президент Молдавии заявил, что население втрое переплачивает за газ

Бывший президент Молдавии заявил, что население втрое переплачивает за газ - РИА Новости, 11.05.2023

Бывший президент Молдавии заявил, что население втрое переплачивает за газ

Экс-президент, глава Соцпартии Молдавии Игорь Додон считает, что власти страны намеренно удерживают высокую цену на газ для потребителей, чтобы снизить ее перед РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T02:56

2023-05-11T02:56

2023-05-11T02:56

молдавия

кишинев

игорь додон

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Экс-президент, глава Соцпартии Молдавии Игорь Додон считает, что власти страны намеренно удерживают высокую цену на газ для потребителей, чтобы снизить ее перед выборами. "Тариф на газ в Молдове, учитывая цену на биржах, сегодня должен быть около 10 леев. То есть мы платим втрое дороже, чем должны были бы. Власти хотят сформировать так называемую "подушку безопасности", дополнительную прибыль для "Молдовагаза", чтобы осенью, перед местными выборами, снизить тариф на газ и представить это как свое достижение — за наш счет", - заявил Додон в прямом эфире в своем аккаунте в соцсетях.Додон также отметил, что зимой граждане трижды платили за газ: они выплачивали налоги, за их счет компенсировался взятый на газ кредит, а также они платили непосредственно за потребляемое топливо. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.

https://ria.ru/20230419/peregovory-1866385552.html

молдавия

кишинев

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молдавия, кишинев, игорь додон, молдовагаз, газпром