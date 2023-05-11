https://ria.ru/20230511/milan-1871032775.html
Очевидцы назвали причину взрыва в центре Милана
Очевидцы назвали причину взрыва в центре Милана - РИА Новости, 11.05.2023
Очевидцы назвали причину взрыва в центре Милана
Причиной взрыва в Милане стал фургон с кислородными баллонами, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:40
2023-05-11T13:40
2023-05-11T15:11
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РИМ, 11 мая – РИА Новости. Причиной взрыва в Милане стал фургон с кислородными баллонами, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на очевидцев. В центре Милана прогремел взрыв, над домами поднимается столб черного дыма. Как сообщил новостной телеканал Sky Tg24, огонь охватил несколько припаркованных машин. На место прибыли пожарные машины. Жители соседних домов эвакуируются. Также эвакуация проведена в расположенной неподалеку школе. По предварительным данным, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230511/strelba-1870970874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры пожара в Милане из-за взрыва в центре города
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в Милане, в соцсетях публикуют кадры пожара.
2023-05-11T13:40
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милан, италия
Очевидцы назвали причину взрыва в центре Милана
Corriere della Sera: очевидцы сообщили, что в Милане взорвался фургон с баллонами
РИМ, 11 мая – РИА Новости.
Причиной взрыва в Милане стал фургон с кислородными баллонами, сообщает газета Corriere della Sera
со ссылкой на очевидцев.
В центре Милана прогремел взрыв, над домами поднимается столб черного дыма. Как сообщил новостной телеканал Sky Tg24, огонь охватил несколько припаркованных машин. На место прибыли пожарные машины.
Жители соседних домов эвакуируются. Также эвакуация проведена в расположенной неподалеку школе.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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