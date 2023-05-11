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Очевидцы назвали причину взрыва в центре Милана - РИА Новости, 11.05.2023
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13:40 11.05.2023 (обновлено: 15:11 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/milan-1871032775.html
Очевидцы назвали причину взрыва в центре Милана
Очевидцы назвали причину взрыва в центре Милана - РИА Новости, 11.05.2023
Очевидцы назвали причину взрыва в центре Милана
Причиной взрыва в Милане стал фургон с кислородными баллонами, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:40
2023-05-11T15:11
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италия
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РИМ, 11 мая – РИА Новости. Причиной взрыва в Милане стал фургон с кислородными баллонами, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на очевидцев. В центре Милана прогремел взрыв, над домами поднимается столб черного дыма. Как сообщил новостной телеканал Sky Tg24, огонь охватил несколько припаркованных машин. На место прибыли пожарные машины. Жители соседних домов эвакуируются. Также эвакуация проведена в расположенной неподалеку школе. По предварительным данным, пострадавших нет.
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милан
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РИА Новости
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4.7
96
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Кадры пожара в Милане из-за взрыва в центре города
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в Милане, в соцсетях публикуют кадры пожара.
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60
в мире, милан, италия
В мире, Милан, Италия
Очевидцы назвали причину взрыва в центре Милана

Corriere della Sera: очевидцы сообщили, что в Милане взорвался фургон с баллонами

© AP Photo / Luca BrunoМесто взрыва в Милане
Место взрыва в Милане - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Luca Bruno
Место взрыва в Милане
Читать ria.ru в
РИМ, 11 мая – РИА Новости. Причиной взрыва в Милане стал фургон с кислородными баллонами, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на очевидцев.
В центре Милана прогремел взрыв, над домами поднимается столб черного дыма. Как сообщил новостной телеканал Sky Tg24, огонь охватил несколько припаркованных машин. На место прибыли пожарные машины.
Жители соседних домов эвакуируются. Также эвакуация проведена в расположенной неподалеку школе.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Полиция на месте стрельбы на заводе Mercedes в Германии - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В Германии произошла стрельба на заводе Mercedes
Вчера, 11:16
 
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