https://ria.ru/20230511/milan-1871032775.html

Очевидцы назвали причину взрыва в центре Милана

Очевидцы назвали причину взрыва в центре Милана - РИА Новости, 11.05.2023

Очевидцы назвали причину взрыва в центре Милана

Причиной взрыва в Милане стал фургон с кислородными баллонами, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:40

2023-05-11T13:40

2023-05-11T15:11

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милан

италия

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РИМ, 11 мая – РИА Новости. Причиной взрыва в Милане стал фургон с кислородными баллонами, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на очевидцев. В центре Милана прогремел взрыв, над домами поднимается столб черного дыма. Как сообщил новостной телеканал Sky Tg24, огонь охватил несколько припаркованных машин. На место прибыли пожарные машины. Жители соседних домов эвакуируются. Также эвакуация проведена в расположенной неподалеку школе. По предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230511/strelba-1870970874.html

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Кадры пожара в Милане из-за взрыва в центре города По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в Милане, в соцсетях публикуют кадры пожара. 2023-05-11T13:40 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, милан, италия