СМИ назвали возможное новое место работы скандального экс-посла Украины
Bild: бывший посол Украины в Германии Мельник может возглавить дипмиссию в Бразилии
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 мая – РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, занимающий сейчас пост заместителя главы МИД, может возглавить украинскую дипмиссию в Бразилии, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на украинские правительственные круги.
Мельник являлся послом Украины в Берлине с 2015 по октябрь 2022 года. Он стал известен недипломатичными высказываниями и громкими требованиями поставок оружия для Киева. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", после чего ему пришлось выразить сожаление по поводу этих слов, а в июне того же года подвергся критике после высказываний о Степане Бандере. А в октябре Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
Как пишет газета, Владимир Зеленский намерен срочно улучшить отношения с Бразилией и отправить с этой целью туда Мельника как "одного из своих топ-дипломатов". По информации издания, Зеленский всегда поддерживал Мельника и хотел видеть его заместителем министра иностранных дел в Киеве.
В сообщении отмечается, что перед Мельником будут стоять "новые серьезные задачи", поскольку президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью американскому журналу Time говорил, что Зеленский в равной степени несет ответственность за конфликт.
В середине апреля в Пекине Лула да Силва призвал США прекратить подогревать конфликт на Украине и перейти к поиску его мирного решения. По его мнению, в настоящее время требуется активно искать страны, которые наряду с Бразилией и Китаем были бы готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах.