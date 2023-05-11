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СМИ назвали возможное новое место работы скандального экс-посла Украины - РИА Новости, 11.05.2023
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19:50 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/melnik-1871144023.html
СМИ назвали возможное новое место работы скандального экс-посла Украины
СМИ назвали возможное новое место работы скандального экс-посла Украины - РИА Новости, 11.05.2023
СМИ назвали возможное новое место работы скандального экс-посла Украины
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, занимающий сейчас пост заместителя главы МИД, может возглавить украинскую дипмиссию в Бразилии, сообщает... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:50
2023-05-11T19:50
в мире
украина
бразилия
германия
андрей мельник
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БЕРЛИН, 11 мая – РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, занимающий сейчас пост заместителя главы МИД, может возглавить украинскую дипмиссию в Бразилии, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на украинские правительственные круги. Мельник являлся послом Украины в Берлине с 2015 по октябрь 2022 года. Он стал известен недипломатичными высказываниями и громкими требованиями поставок оружия для Киева. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", после чего ему пришлось выразить сожаление по поводу этих слов, а в июне того же года подвергся критике после высказываний о Степане Бандере. А в октябре Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной. Как пишет газета, Владимир Зеленский намерен срочно улучшить отношения с Бразилией и отправить с этой целью туда Мельника как "одного из своих топ-дипломатов". По информации издания, Зеленский всегда поддерживал Мельника и хотел видеть его заместителем министра иностранных дел в Киеве. В сообщении отмечается, что перед Мельником будут стоять "новые серьезные задачи", поскольку президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью американскому журналу Time говорил, что Зеленский в равной степени несет ответственность за конфликт. В середине апреля в Пекине Лула да Силва призвал США прекратить подогревать конфликт на Украине и перейти к поиску его мирного решения. По его мнению, в настоящее время требуется активно искать страны, которые наряду с Бразилией и Китаем были бы готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах.
https://ria.ru/20230509/melnik-1870560331.html
https://ria.ru/20230505/flag-1870071211.html
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в мире, украина, бразилия, германия, андрей мельник
В мире, Украина, Бразилия, Германия, Андрей Мельник
СМИ назвали возможное новое место работы скандального экс-посла Украины

Bild: бывший посол Украины в Германии Мельник может возглавить дипмиссию в Бразилии

© Фото : MFA of UkraineЭкс-посол Украины в Германии Андрей Мельник
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : MFA of Ukraine
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 мая – РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, занимающий сейчас пост заместителя главы МИД, может возглавить украинскую дипмиссию в Бразилии, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на украинские правительственные круги.
Мельник являлся послом Украины в Берлине с 2015 по октябрь 2022 года. Он стал известен недипломатичными высказываниями и громкими требованиями поставок оружия для Киева. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", после чего ему пришлось выразить сожаление по поводу этих слов, а в июне того же года подвергся критике после высказываний о Степане Бандере. А в октябре Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
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Как пишет газета, Владимир Зеленский намерен срочно улучшить отношения с Бразилией и отправить с этой целью туда Мельника как "одного из своих топ-дипломатов". По информации издания, Зеленский всегда поддерживал Мельника и хотел видеть его заместителем министра иностранных дел в Киеве.
В сообщении отмечается, что перед Мельником будут стоять "новые серьезные задачи", поскольку президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью американскому журналу Time говорил, что Зеленский в равной степени несет ответственность за конфликт.
В середине апреля в Пекине Лула да Силва призвал США прекратить подогревать конфликт на Украине и перейти к поиску его мирного решения. По его мнению, в настоящее время требуется активно искать страны, которые наряду с Бразилией и Китаем были бы готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах.
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