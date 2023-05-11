https://ria.ru/20230511/melnik-1871144023.html

СМИ назвали возможное новое место работы скандального экс-посла Украины

СМИ назвали возможное новое место работы скандального экс-посла Украины - РИА Новости, 11.05.2023

СМИ назвали возможное новое место работы скандального экс-посла Украины

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, занимающий сейчас пост заместителя главы МИД, может возглавить украинскую дипмиссию в Бразилии, сообщает... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T19:50

2023-05-11T19:50

2023-05-11T19:50

в мире

украина

бразилия

германия

андрей мельник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786438683_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fd6121f1f3f37c4518339e0e20276d37.jpg

БЕРЛИН, 11 мая – РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, занимающий сейчас пост заместителя главы МИД, может возглавить украинскую дипмиссию в Бразилии, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на украинские правительственные круги. Мельник являлся послом Украины в Берлине с 2015 по октябрь 2022 года. Он стал известен недипломатичными высказываниями и громкими требованиями поставок оружия для Киева. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", после чего ему пришлось выразить сожаление по поводу этих слов, а в июне того же года подвергся критике после высказываний о Степане Бандере. А в октябре Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной. Как пишет газета, Владимир Зеленский намерен срочно улучшить отношения с Бразилией и отправить с этой целью туда Мельника как "одного из своих топ-дипломатов". По информации издания, Зеленский всегда поддерживал Мельника и хотел видеть его заместителем министра иностранных дел в Киеве. В сообщении отмечается, что перед Мельником будут стоять "новые серьезные задачи", поскольку президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью американскому журналу Time говорил, что Зеленский в равной степени несет ответственность за конфликт. В середине апреля в Пекине Лула да Силва призвал США прекратить подогревать конфликт на Украине и перейти к поиску его мирного решения. По его мнению, в настоящее время требуется активно искать страны, которые наряду с Бразилией и Китаем были бы готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах.

https://ria.ru/20230509/melnik-1870560331.html

https://ria.ru/20230505/flag-1870071211.html

украина

бразилия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, бразилия, германия, андрей мельник