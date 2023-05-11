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Воробьев поблагодарил медиков химкинской больницы, спасших жизнь девочке
Воробьев поблагодарил медиков химкинской больницы, спасших жизнь девочке - РИА Новости, 11.05.2023
Воробьев поблагодарил медиков химкинской больницы, спасших жизнь девочке
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медиков Химкинской больницы, спасших жизнь 11-летней девочке после 126 ударов ножом в школе. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:48
2023-05-11T10:48
2023-05-11T10:48
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медиков Химкинской больницы, спасших жизнь 11-летней девочке после 126 ударов ножом в школе. Трагедия произошла в начале февраля: ссора двух пятиклассниц обернулась поножовщиной, в итоге одна девочка исполосовала другой лицо и тело, нанеся 126 ударов ножом. Раненого ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ей жизнь, но теперь девочке предстоят новые операции и долгая реабилитация. "В феврале нас всех шокировал случай, который произошел в Химках с 11-летней Соней. Девочка поступила в больницу с множеством ножевых ранений, потеряв 40% крови. Сегодня я приехал в Химкинскую больницу, чтобы поблагодарить и вручить награды медикам, которые спасли жизнь ребенку", - написал Воробьев в телеграм-канале. По словам губернатора, каждый специалист на своем месте приложил максимум усилий. Он отметил, что фельдшер скорой, несмотря на слабый пульс и низкое давление, успешно установил капельницу. Бригада скорой быстро и аккуратно доставила Соню в больницу. Реаниматологи, ЛОР, хирург, травматолог и медсестры сразу же начали операцию, а водитель поехал за донорской кровью. Отдельно Воробьев поблагодарил санавиацию, которая доставила девочку в Московский областной центр охраны материнства и детства для дальнейшего лечения.
https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870814023.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), химки, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Химки, Андрей Воробьев
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медиков Химкинской больницы, спасших жизнь 11-летней девочке после 126 ударов ножом в школе.
Трагедия произошла в начале февраля: ссора двух пятиклассниц обернулась поножовщиной, в итоге одна девочка исполосовала другой лицо и тело, нанеся 126 ударов ножом. Раненого ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ей жизнь, но теперь девочке предстоят новые операции и долгая реабилитация.
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"В феврале нас всех шокировал случай, который произошел в Химках
с 11-летней Соней. Девочка поступила в больницу с множеством ножевых ранений, потеряв 40% крови. Сегодня я приехал в Химкинскую больницу, чтобы поблагодарить и вручить награды медикам, которые спасли жизнь ребенку", - написал Воробьев в телеграм-канале.
По словам губернатора, каждый специалист на своем месте приложил максимум усилий. Он отметил, что фельдшер скорой, несмотря на слабый пульс и низкое давление, успешно установил капельницу. Бригада скорой быстро и аккуратно доставила Соню в больницу. Реаниматологи, ЛОР, хирург, травматолог и медсестры сразу же начали операцию, а водитель поехал за донорской кровью.
Отдельно Воробьев поблагодарил санавиацию, которая доставила девочку в Московский областной центр охраны материнства и детства для дальнейшего лечения.