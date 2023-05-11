https://ria.ru/20230511/mediki-1870959473.html

Воробьев поблагодарил медиков химкинской больницы, спасших жизнь девочке

Воробьев поблагодарил медиков химкинской больницы, спасших жизнь девочке - РИА Новости, 11.05.2023

Воробьев поблагодарил медиков химкинской больницы, спасших жизнь девочке

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медиков Химкинской больницы, спасших жизнь 11-летней девочке после 126 ударов ножом в школе. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:48

2023-05-11T10:48

2023-05-11T10:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

химки

андрей воробьев

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медиков Химкинской больницы, спасших жизнь 11-летней девочке после 126 ударов ножом в школе. Трагедия произошла в начале февраля: ссора двух пятиклассниц обернулась поножовщиной, в итоге одна девочка исполосовала другой лицо и тело, нанеся 126 ударов ножом. Раненого ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ей жизнь, но теперь девочке предстоят новые операции и долгая реабилитация. "В феврале нас всех шокировал случай, который произошел в Химках с 11-летней Соней. Девочка поступила в больницу с множеством ножевых ранений, потеряв 40% крови. Сегодня я приехал в Химкинскую больницу, чтобы поблагодарить и вручить награды медикам, которые спасли жизнь ребенку", - написал Воробьев в телеграм-канале. По словам губернатора, каждый специалист на своем месте приложил максимум усилий. Он отметил, что фельдшер скорой, несмотря на слабый пульс и низкое давление, успешно установил капельницу. Бригада скорой быстро и аккуратно доставила Соню в больницу. Реаниматологи, ЛОР, хирург, травматолог и медсестры сразу же начали операцию, а водитель поехал за донорской кровью. Отдельно Воробьев поблагодарил санавиацию, которая доставила девочку в Московский областной центр охраны материнства и детства для дальнейшего лечения.

https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870814023.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), химки, андрей воробьев