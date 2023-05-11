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Ежедневный поток машин через границу КНР – Приморье вырос в полтора раза - РИА Новости, 11.05.2023
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07:54 11.05.2023
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Ежедневный поток машин через границу КНР – Приморье вырос в полтора раза
Ежедневный поток машин через границу КНР – Приморье вырос в полтора раза - РИА Новости, 11.05.2023
Ежедневный поток машин через границу КНР – Приморье вырос в полтора раза
Сотрудники Уссурийской таможни оформили около 36 тысяч автомобилей на границе Китая с Приморьем в январе-марте 2023 года, ежедневный поток машин вырос примерно... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T07:54
2023-05-11T07:54
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - РИА Новости. Сотрудники Уссурийской таможни оформили около 36 тысяч автомобилей на границе Китая с Приморьем в январе-марте 2023 года, ежедневный поток машин вырос примерно в полтора раза по сравнению с прошлым годом, следует из сообщения пресс-службы таможни. По данным пресс-службы, в первом квартале 2022 года через пункты пропуска ежедневно в среднем проходило 286 машин, а в первом квартале 2023 года - 424. Число оформленных за квартал автомобилей выросло в пунктах пропуска Краскино, Турий Рог, Пограничный и Полтавка на 87%, 58%, 50% и 24% соответственно. "Увеличению пропускной способности автомобильных пунктов пропуска способствовали, в том числе, меры, принятые Уссурийской таможней. В частности, увеличение количества инспекторов на таможенных постах, организация реверсного движения в МАПП Краскино, постоянный мониторинг оперативной обстановки в пунктах пропуска, перераспределение должностных лиц на наиболее загруженные участки работы, продление при необходимости времени работы дежурных смен", - отметили в пресс-службе.
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китай
Китай
Ежедневный поток машин через границу КНР – Приморье вырос в полтора раза

Поток машин через границу КНР – Приморье по сравнению с 2022 годом вырос в 1,5 раза

© РИА Новости / Пресс-служба Уссурийской таможни | Перейти в медиабанкПункт пропуска МАПП Краскино в Приморском крае
Пункт пропуска МАПП Краскино в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Уссурийской таможни
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Пункт пропуска МАПП Краскино в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - РИА Новости. Сотрудники Уссурийской таможни оформили около 36 тысяч автомобилей на границе Китая с Приморьем в январе-марте 2023 года, ежедневный поток машин вырос примерно в полтора раза по сравнению с прошлым годом, следует из сообщения пресс-службы таможни.
«
"Почти 36 тысяч транспортных средств оформили уссурийские таможенники в автомобильных пунктах пропуска Приморья в первом квартале 2023 года. Их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно выросло", - рассказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, в первом квартале 2022 года через пункты пропуска ежедневно в среднем проходило 286 машин, а в первом квартале 2023 года - 424. Число оформленных за квартал автомобилей выросло в пунктах пропуска Краскино, Турий Рог, Пограничный и Полтавка на 87%, 58%, 50% и 24% соответственно.
"Увеличению пропускной способности автомобильных пунктов пропуска способствовали, в том числе, меры, принятые Уссурийской таможней. В частности, увеличение количества инспекторов на таможенных постах, организация реверсного движения в МАПП Краскино, постоянный мониторинг оперативной обстановки в пунктах пропуска, перераспределение должностных лиц на наиболее загруженные участки работы, продление при необходимости времени работы дежурных смен", - отметили в пресс-службе.
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