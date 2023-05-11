https://ria.ru/20230511/lipetsk-1870967841.html
В Липецке появятся четыре новых детских учреждения до конца 2024 года
В Липецке появятся четыре новых детских учреждения до конца 2024 года - РИА Новости, 11.05.2023
В Липецке появятся четыре новых детских учреждения до конца 2024 года
Два детских сада в новых микрорайонах Липецка введут в эксплуатацию в конце 2023 года, еще две школы – в 2024 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:09
2023-05-11T11:09
2023-05-11T11:09
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Два детских сада в новых микрорайонах Липецка введут в эксплуатацию в конце 2023 года, еще две школы – в 2024 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что дошкольные учреждения в общей сложности рассчитаны почти на 600 мест. В настоящее время на этих объектах подрядчики приступили к кирпичной кладке третьих этажей. Одновременно ведутся работы на первых двух этажах и в подвалах.Строительство школ в настоящее время находится на подготовительном этапе – ведется разработка котлованов, а проекты готовятся к экспертизе. Одна из школ рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Как сообщил Артамонов, концепция ее проекта и интерьерные решения посвящены основоположнику теории космонавтики Константину Циолковскому. Вторая школа рассчитана более чем на 1,2 тысячи детей. "Это важные социальные объекты для областного центра. Их появления ждут сотни семей. Ход строительства и качество работ должны находиться на постоянном контроле", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230510/mediki-1870850650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Два детских сада в новых микрорайонах Липецка введут в эксплуатацию в конце 2023 года, еще две школы – в 2024 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что дошкольные учреждения в общей сложности рассчитаны почти на 600 мест. В настоящее время на этих объектах подрядчики приступили к кирпичной кладке третьих этажей. Одновременно ведутся работы на первых двух этажах и в подвалах.
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Строительство школ в настоящее время находится на подготовительном этапе – ведется разработка котлованов, а проекты готовятся к экспертизе. Одна из школ рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Как сообщил Артамонов, концепция ее проекта и интерьерные решения посвящены основоположнику теории космонавтики Константину Циолковскому
. Вторая школа рассчитана более чем на 1,2 тысячи детей.
"Это важные социальные объекты для областного центра. Их появления ждут сотни семей. Ход строительства и качество работ должны находиться на постоянном контроле", – подчеркнул Артамонов.