https://ria.ru/20230511/liniya-1870961477.html

Гладков сообщил о работе белгородской горячей линии по службе в ВС России

Гладков сообщил о работе белгородской горячей линии по службе в ВС России - РИА Новости, 11.05.2023

Гладков сообщил о работе белгородской горячей линии по службе в ВС России

В Белгородской области заработала горячая линия 122 по вопросам военной службы, на которой консультируют по выплатам и льготам контрактникам и помощи членам... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:53

2023-05-11T10:53

2023-05-11T10:53

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. В Белгородской области заработала горячая линия 122 по вопросам военной службы, на которой консультируют по выплатам и льготам контрактникам и помощи членам семей мобилизованных, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Глава региона сообщил, что обращения белгородцев ежедневно с 8.00 до 20.00 принимают 30 операторов. Они проконсультируют о льготах и выплатах контрактникам, мобилизованным и членам их семей, помогут оформить заявку, если с родственником-военнослужащим потерялась связь, запишут на прием к военному комиссару области. "По всем этим вопросам о службе в Вооруженных силах можно звонить на открывшуюся горячую линию 122", – сообщил белгородцам Гладков. По его словам, уже поступило почти 300 вопросов, на 90 процентов из которых были сразу получены ответы. По остальным - информация запрошена в профильных ведомствах и по мере поступления будет предоставлена заявителям. Губернатор также отметил, что треть всех обращений связана с вопросами службы по контракту. Интересуются, какие документы нужны для поступления на службу, сроки их подачи. Спрашивают и о мерах поддержки. "Если оператор не сможет сразу ответить на сложный вопрос, он оформит запрос в соответствующее ведомство. В нерабочее время вызовы принимает робот София. Она работает ежедневно и круглосуточно", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

https://ria.ru/20230502/zemlya-1869252975.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков