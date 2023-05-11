https://ria.ru/20230511/kurorty-1871003675.html

Краснодарский край принял 700 тысяч отдыхающих на майских праздниках

Краснодарский край принял 700 тысяч отдыхающих на майских праздниках - РИА Новости, 11.05.2023

Краснодарский край принял 700 тысяч отдыхающих на майских праздниках

Порядка 700 тысяч гостей отдохнули на курортах Краснодарского края с 1 по 9 мая, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:35

2023-05-11T12:35

2023-05-11T12:55

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КРАСНОДАР, 11 апр - РИА Новости. Порядка 700 тысяч гостей отдохнули на курортах Краснодарского края с 1 по 9 мая, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Краснодарский край в майские праздники уже традиционно пользуется большим спросом среди туристов. За первые дни мая курорты региона посетили 700 тысяч человек. Из них 500 тысяч - отдыхали в гостиницах и других средствах размещения, еще 200 тысяч предпочли посетить наш край одним днем. Самыми востребованными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик. Также наблюдаем интерес со стороны туристов к предгорным зонам - Апшеронскому, Лабинскому и Мостовскому районам", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Глава региона отметил, что средняя заполняемость гостиниц Черноморского побережья в майские праздники составила 80%, горно-предгорных территорий - 50%. Всего с начала года курорты Кубани посетили почти три миллиона человек. Из них более 1,5 миллионов разместились в Сочи, а по 300 тысяч - в Геленджике и Анапе. В мае 2022 года за первые 10 дней Кубань посетили более 680 тысяч человек, заполняемость отелей на Черноморском побережье составила 77%, в степной и предгорной зонах - 50%.

https://ria.ru/20230511/puteshestviya-1870960204.html

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Влада Копылова

новости - туризм, краснодарский край, сочи, анапа, вениамин кондратьев