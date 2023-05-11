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Краснодарский край принял 700 тысяч отдыхающих на майских праздниках - РИА Новости, 11.05.2023
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Туризм
 
12:35 11.05.2023 (обновлено: 12:55 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/kurorty-1871003675.html
Краснодарский край принял 700 тысяч отдыхающих на майских праздниках
Краснодарский край принял 700 тысяч отдыхающих на майских праздниках - РИА Новости, 11.05.2023
Краснодарский край принял 700 тысяч отдыхающих на майских праздниках
Порядка 700 тысяч гостей отдохнули на курортах Краснодарского края с 1 по 9 мая, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:35
2023-05-11T12:55
туризм
новости - туризм
краснодарский край
сочи
анапа
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 11 апр - РИА Новости. Порядка 700 тысяч гостей отдохнули на курортах Краснодарского края с 1 по 9 мая, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Краснодарский край в майские праздники уже традиционно пользуется большим спросом среди туристов. За первые дни мая курорты региона посетили 700 тысяч человек. Из них 500 тысяч - отдыхали в гостиницах и других средствах размещения, еще 200 тысяч предпочли посетить наш край одним днем. Самыми востребованными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик. Также наблюдаем интерес со стороны туристов к предгорным зонам - Апшеронскому, Лабинскому и Мостовскому районам", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Глава региона отметил, что средняя заполняемость гостиниц Черноморского побережья в майские праздники составила 80%, горно-предгорных территорий - 50%. Всего с начала года курорты Кубани посетили почти три миллиона человек. Из них более 1,5 миллионов разместились в Сочи, а по 300 тысяч - в Геленджике и Анапе. В мае 2022 года за первые 10 дней Кубань посетили более 680 тысяч человек, заполняемость отелей на Черноморском побережье составила 77%, в степной и предгорной зонах - 50%.
https://ria.ru/20230511/puteshestviya-1870960204.html
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новости - туризм, краснодарский край, сочи, анапа, вениамин кондратьев
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Сочи, Анапа, Вениамин Кондратьев
Краснодарский край принял 700 тысяч отдыхающих на майских праздниках

Курорты Краснодарского края приняли 700 тысяч отдыхающих в течение майских праздников

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОконечность мыса Большой Утриш – остров Утриш в Черном море
Оконечность мыса Большой Утриш – остров Утриш в Черном море - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Оконечность мыса Большой Утриш – остров Утриш в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 апр - РИА Новости. Порядка 700 тысяч гостей отдохнули на курортах Краснодарского края с 1 по 9 мая, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Краснодарский край в майские праздники уже традиционно пользуется большим спросом среди туристов. За первые дни мая курорты региона посетили 700 тысяч человек. Из них 500 тысяч - отдыхали в гостиницах и других средствах размещения, еще 200 тысяч предпочли посетить наш край одним днем. Самыми востребованными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик. Также наблюдаем интерес со стороны туристов к предгорным зонам - Апшеронскому, Лабинскому и Мостовскому районам", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Глава региона отметил, что средняя заполняемость гостиниц Черноморского побережья в майские праздники составила 80%, горно-предгорных территорий - 50%. Всего с начала года курорты Кубани посетили почти три миллиона человек. Из них более 1,5 миллионов разместились в Сочи, а по 300 тысяч - в Геленджике и Анапе.
В мае 2022 года за первые 10 дней Кубань посетили более 680 тысяч человек, заполняемость отелей на Черноморском побережье составила 77%, в степной и предгорной зонах - 50%.
Летний отдых на горном курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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ТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайСочиАнапаВениамин Кондратьев
 
 
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