https://ria.ru/20230511/krakh-1871112602.html
Экс-советник ЦРУ рассказал, как один звонок может спасти США от краха
Экс-советник ЦРУ рассказал, как один звонок может спасти США от краха - РИА Новости, 11.05.2023
Экс-советник ЦРУ рассказал, как один звонок может спасти США от краха
У американских властей остается один трюк в запасе, чтобы избежать разорения Министерства финансов, написал в статье для Daily Reconing экс-советник ЦРУ Джеймс... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:39
2023-05-11T17:39
2023-05-11T18:43
экономика
цены на нефть
сша
джанет йеллен
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. У американских властей остается один трюк в запасе, чтобы избежать разорения Министерства финансов, написал в статье для Daily Reconing экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.По его словам, обрушение рынка облигаций и экономики США можно предотвратить, если связаться с Федеральной резервной системой.Однако автор статьи уверен, что Штаты откажутся от этого способа поддержать экономику страны ради политических амбиций, а также убежденности в правильности решения отвязать доллар от золотого запаса."Вы не должны ожидать, что это произойдет, потому что никто во власти не хочет признавать роль золота как денежного актива. Они не хотят, чтобы кто-то даже говорил о золоте, кроме как о "варварском реликте", которому место на свалке истории. Вместо этого ожидайте, что эта игра в цыплят продолжится. Вы можете подготовиться к худшему, покупая золото и накапливая наличные резервы, которые вы можете перераспределить позже", — заключил Рикардс.Днем ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен накануне предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
https://ria.ru/20230510/gosdolg-1870886434.html
https://ria.ru/20230509/ssha-1870538168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, джанет йеллен, центральное разведывательное управление (цру)
Экономика, Цены на нефть, США, Джанет Йеллен, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-советник ЦРУ рассказал, как один звонок может спасти США от краха
Экс-советник ЦРУ Рикардс призвал власти США обратиться в ФРС и спасти Минфин от разорения
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
У американских властей остается один трюк в запасе, чтобы избежать разорения Министерства финансов, написал в статье для Daily Reconing
экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
По его словам, обрушение рынка облигаций и экономики США можно предотвратить, если связаться с Федеральной резервной системой.
«
"Один телефонный звонок из казначейства в Федеральную резервную систему может изменить цену золота казначейства с 42,22 доллара за унцию (историческая стоимость) до рыночного уровня в 2042 доллара за унцию (сегодняшняя цена). Это вытянет из воздуха более 550 миллиардов долларов новой покупательной способности — без выпуска каких-либо долговых обязательств. На самом деле это было сделано администрацией Эйзенхауэра в 1950-х годах при аналогичных обстоятельствах", — рассказал Рикардс.
Однако автор статьи уверен, что Штаты откажутся от этого способа поддержать экономику страны ради политических амбиций, а также убежденности в правильности решения отвязать доллар от золотого запаса.
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"Вы не должны ожидать, что это произойдет, потому что никто во власти не хочет признавать роль золота как денежного актива. Они не хотят, чтобы кто-то даже говорил о золоте, кроме как о "варварском реликте", которому место на свалке истории. Вместо этого ожидайте, что эта игра в цыплят продолжится. Вы можете подготовиться к худшему, покупая золото и накапливая наличные резервы, которые вы можете перераспределить позже", — заключил Рикардс.
Днем ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен
накануне предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут