https://ria.ru/20230511/krakh-1871112602.html

Экс-советник ЦРУ рассказал, как один звонок может спасти США от краха

Экс-советник ЦРУ рассказал, как один звонок может спасти США от краха - РИА Новости, 11.05.2023

Экс-советник ЦРУ рассказал, как один звонок может спасти США от краха

У американских властей остается один трюк в запасе, чтобы избежать разорения Министерства финансов, написал в статье для Daily Reconing экс-советник ЦРУ Джеймс... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:39

2023-05-11T17:39

2023-05-11T18:43

экономика

цены на нефть

сша

джанет йеллен

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. У американских властей остается один трюк в запасе, чтобы избежать разорения Министерства финансов, написал в статье для Daily Reconing экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.По его словам, обрушение рынка облигаций и экономики США можно предотвратить, если связаться с Федеральной резервной системой.Однако автор статьи уверен, что Штаты откажутся от этого способа поддержать экономику страны ради политических амбиций, а также убежденности в правильности решения отвязать доллар от золотого запаса."Вы не должны ожидать, что это произойдет, потому что никто во власти не хочет признавать роль золота как денежного актива. Они не хотят, чтобы кто-то даже говорил о золоте, кроме как о "варварском реликте", которому место на свалке истории. Вместо этого ожидайте, что эта игра в цыплят продолжится. Вы можете подготовиться к худшему, покупая золото и накапливая наличные резервы, которые вы можете перераспределить позже", — заключил Рикардс.Днем ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен накануне предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230510/gosdolg-1870886434.html

https://ria.ru/20230509/ssha-1870538168.html

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, сша, джанет йеллен, центральное разведывательное управление (цру)