https://ria.ru/20230511/koronavirus-1870990833.html

В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19 - РИА Новости, 11.05.2023

В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 265 случаев COVID-19, умерли 9 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:03

2023-05-11T12:03

2023-05-11T12:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 265 случаев COVID-19, умерли 9 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 265, госпитализирован 101 человек, выздоровели 554 человека, 9 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Подобное количество выявленных случаев в последний раз было в июне прошлого года. Накануне был выявлен 301 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 511 223 случая коронавируса, выздоровели 3 324 080 человек, умерли 48 766.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва