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В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19 - РИА Новости, 11.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 265 случаев COVID-19, умерли 9 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:03
2023-05-11T12:03
2023-05-11T12:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 265 случаев COVID-19, умерли 9 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 265, госпитализирован 101 человек, выздоровели 554 человека, 9 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Подобное количество выявленных случаев в последний раз было в июне прошлого года. Накануне был выявлен 301 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 511 223 случая коронавируса, выздоровели 3 324 080 человек, умерли 48 766.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 265 новых случаев COVID-19, умерли девять человек
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
За сутки в Москве выявлены 265 случаев COVID-19, умерли 9 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф
.
"Выявлено случаев за сутки - 265, госпитализирован 101 человек, выздоровели 554 человека, 9 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Подобное количество выявленных случаев в последний раз было в июне прошлого года.
Накануне был выявлен 301 новый случай заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 511 223 случая коронавируса, выздоровели 3 324 080 человек, умерли 48 766.