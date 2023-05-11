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В Южной Корее мужчине дали три года тюрьмы за убийство 1256 кошек и собак - РИА Новости, 11.05.2023
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13:37 11.05.2023 (обновлено: 14:01 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/koreya-1871031502.html
В Южной Корее мужчине дали три года тюрьмы за убийство 1256 кошек и собак
В Южной Корее мужчине дали три года тюрьмы за убийство 1256 кошек и собак - РИА Новости, 11.05.2023
В Южной Корее мужчине дали три года тюрьмы за убийство 1256 кошек и собак
Суд в Южной Корее приговорил к трем годам тюремного заключения 66-летнего мужчину, который заморил голодом более 1,2 тысячи кошек и собак, передает агентство... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:37
2023-05-11T14:01
в мире
южная корея
животные
кошки
собаки
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СЕУЛ, 11 мая - РИА Новости. Суд в Южной Корее приговорил к трем годам тюремного заключения 66-летнего мужчину, который заморил голодом более 1,2 тысячи кошек и собак, передает агентство Ренхап. Сообщается, что мужчина забирал кошек и собак, которые были брошены заводчиками из-за низкой коммерческой ценности. За каждое животное ему платили десять тысяч вон (около 7,5 доллара). С февраля 2020 года он забрал таким образом более тысячи питомцев, которых потом морил голодом. По месту жительства мужчины в Янпхёне было обнаружено 1256 трупов кошек и собак. Окружной суд Сувона приговорил его к трем годам тюрьмы за жестокое обращение с животными, что является максимальным возможным наказанием, предусмотренным южнокорейским законом о защите животных.
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в мире, южная корея, животные, кошки, собаки
В мире, Южная Корея, Животные, кошки, Собаки
В Южной Корее мужчине дали три года тюрьмы за убийство 1256 кошек и собак

Суд в Южной Корее дал три года тюрьмы мужчине, заморившему голодом 1256 кошек и собак

© AP Photo / Lee Jin-manЮжнокорейские полицейские
Южнокорейские полицейские - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Южнокорейские полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 11 мая - РИА Новости. Суд в Южной Корее приговорил к трем годам тюремного заключения 66-летнего мужчину, который заморил голодом более 1,2 тысячи кошек и собак, передает агентство Ренхап.
Сообщается, что мужчина забирал кошек и собак, которые были брошены заводчиками из-за низкой коммерческой ценности. За каждое животное ему платили десять тысяч вон (около 7,5 доллара). С февраля 2020 года он забрал таким образом более тысячи питомцев, которых потом морил голодом. По месту жительства мужчины в Янпхёне было обнаружено 1256 трупов кошек и собак.
Окружной суд Сувона приговорил его к трем годам тюрьмы за жестокое обращение с животными, что является максимальным возможным наказанием, предусмотренным южнокорейским законом о защите животных.
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