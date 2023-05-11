https://ria.ru/20230511/koreya-1871031502.html

В Южной Корее мужчине дали три года тюрьмы за убийство 1256 кошек и собак

В Южной Корее мужчине дали три года тюрьмы за убийство 1256 кошек и собак - РИА Новости, 11.05.2023

В Южной Корее мужчине дали три года тюрьмы за убийство 1256 кошек и собак

Суд в Южной Корее приговорил к трем годам тюремного заключения 66-летнего мужчину, который заморил голодом более 1,2 тысячи кошек и собак, передает агентство... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:37

2023-05-11T13:37

2023-05-11T14:01

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СЕУЛ, 11 мая - РИА Новости. Суд в Южной Корее приговорил к трем годам тюремного заключения 66-летнего мужчину, который заморил голодом более 1,2 тысячи кошек и собак, передает агентство Ренхап. Сообщается, что мужчина забирал кошек и собак, которые были брошены заводчиками из-за низкой коммерческой ценности. За каждое животное ему платили десять тысяч вон (около 7,5 доллара). С февраля 2020 года он забрал таким образом более тысячи питомцев, которых потом морил голодом. По месту жительства мужчины в Янпхёне было обнаружено 1256 трупов кошек и собак. Окружной суд Сувона приговорил его к трем годам тюрьмы за жестокое обращение с животными, что является максимальным возможным наказанием, предусмотренным южнокорейским законом о защите животных.

https://ria.ru/20230120/sobaki-1846239527.html

южная корея

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, животные, кошки, собаки