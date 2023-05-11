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ООН заявила о работе над отправкой российских судов с удобрениями из Европы - РИА Новости, 11.05.2023
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20:37 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/korabli-1871151452.html
ООН заявила о работе над отправкой российских судов с удобрениями из Европы
ООН заявила о работе над отправкой российских судов с удобрениями из Европы - РИА Новости, 11.05.2023
ООН заявила о работе над отправкой российских судов с удобрениями из Европы
ООН работает над тем, чтобы ряд российских кораблей с удобрениями, находящихся в портах Европы, смогли отправиться в страны, которые наиболее нуждаются в них,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:37
2023-05-11T20:37
в мире
стефан дюжаррик
оон
европа
россия
санкции в отношении россии
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ООН, 11 мая – РИА Новости. ООН работает над тем, чтобы ряд российских кораблей с удобрениями, находящихся в портах Европы, смогли отправиться в страны, которые наиболее нуждаются в них, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Есть ряд российских судов с удобрениями, и мы работаем над тем, чтобы они отправились в страны, наиболее нуждающиеся в них", - сказал Дюжаррик.
https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868185581.html
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в мире, стефан дюжаррик, оон, европа, россия, санкции в отношении россии
В мире, Стефан Дюжаррик, ООН, Европа, Россия, Санкции в отношении России
ООН заявила о работе над отправкой российских судов с удобрениями из Европы

В ООН заявили, что работают над отправкой российских судов с удобрениями из портов Европы

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРазгрузка удобрений
Разгрузка удобрений - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Разгрузка удобрений. Архивное фото
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ООН, 11 мая – РИА Новости. ООН работает над тем, чтобы ряд российских кораблей с удобрениями, находящихся в портах Европы, смогли отправиться в страны, которые наиболее нуждаются в них, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Есть ряд российских судов с удобрениями, и мы работаем над тем, чтобы они отправились в страны, наиболее нуждающиеся в них", - сказал Дюжаррик.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Развивающиеся страны получили ущерб от санкций на удобрения, заявил Путин
27 апреля, 16:21
 
В миреСтефан ДюжаррикООНЕвропаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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