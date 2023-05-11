https://ria.ru/20230511/korabli-1871151452.html
ООН заявила о работе над отправкой российских судов с удобрениями из Европы
ООН заявила о работе над отправкой российских судов с удобрениями из Европы - РИА Новости, 11.05.2023
ООН заявила о работе над отправкой российских судов с удобрениями из Европы
ООН работает над тем, чтобы ряд российских кораблей с удобрениями, находящихся в портах Европы, смогли отправиться в страны, которые наиболее нуждаются в них,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:37
2023-05-11T20:37
2023-05-11T20:37
в мире
стефан дюжаррик
оон
европа
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/67/1494676710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7220b5c6f97530c11faba0ffc98b780c.jpg
ООН, 11 мая – РИА Новости. ООН работает над тем, чтобы ряд российских кораблей с удобрениями, находящихся в портах Европы, смогли отправиться в страны, которые наиболее нуждаются в них, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Есть ряд российских судов с удобрениями, и мы работаем над тем, чтобы они отправились в страны, наиболее нуждающиеся в них", - сказал Дюжаррик.
https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868185581.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/67/1494676710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba4ddc76a102b0a18c7db02f2847973a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стефан дюжаррик, оон, европа, россия, санкции в отношении россии
В мире, Стефан Дюжаррик, ООН, Европа, Россия, Санкции в отношении России
ООН заявила о работе над отправкой российских судов с удобрениями из Европы
В ООН заявили, что работают над отправкой российских судов с удобрениями из портов Европы