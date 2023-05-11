https://ria.ru/20230511/korabli-1871151452.html

ООН заявила о работе над отправкой российских судов с удобрениями из Европы

ООН заявила о работе над отправкой российских судов с удобрениями из Европы - РИА Новости, 11.05.2023

ООН заявила о работе над отправкой российских судов с удобрениями из Европы

ООН работает над тем, чтобы ряд российских кораблей с удобрениями, находящихся в портах Европы, смогли отправиться в страны, которые наиболее нуждаются в них,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:37

2023-05-11T20:37

2023-05-11T20:37

в мире

стефан дюжаррик

оон

европа

россия

санкции в отношении россии

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ООН, 11 мая – РИА Новости. ООН работает над тем, чтобы ряд российских кораблей с удобрениями, находящихся в портах Европы, смогли отправиться в страны, которые наиболее нуждаются в них, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Есть ряд российских судов с удобрениями, и мы работаем над тем, чтобы они отправились в страны, наиболее нуждающиеся в них", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868185581.html

европа

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в мире, стефан дюжаррик, оон, европа, россия, санкции в отношении россии