https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871026350.html

В Крыму назвали заявления Киева о контрнаступлении политическим шоу

В Крыму назвали заявления Киева о контрнаступлении политическим шоу - РИА Новости, 11.05.2023

В Крыму назвали заявления Киева о контрнаступлении политическим шоу

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил заявления киевских властей о сроках контрнаступления с политическим шоу. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:24

2023-05-11T13:24

2023-05-11T13:24

специальная военная операция на украине

владимир константинов

владимир зеленский

украина

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил заявления киевских властей о сроках контрнаступления с политическим шоу. Ранее Владимир Зеленский в интервью европейским СМИ заявил, что украинской армии нужно немного больше времени для подготовки контрнаступления. "Все их заявления и действия рассчитаны на то, чтобы создать мировое политическое шоу, тем самым подогревая интерес к своим персонам и украинской теме", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, киевские власти продолжают спекулировать на теме контрнаступления, чтобы заполучить как можно больше западной помощи и затем под предлогом противостояния с Россией ее разворовать. "На людей Зеленскому плевать. Он боится лишь того, что может потерять всё очень быстро. А так у него есть возможность ещё какое-то время набивать карманы", - подчеркнул Константинов. При этом глава парламента отметил, что недооценивать противника не стоит, так как он попытается сделать все, что ему позволят. "Несмотря на все их заявления, нам нужно быть бдительными и готовыми отстоять свои границы в любую минуту, не оглядываясь на все уловки украинской пропаганды", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html

https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1871005674.html

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Влада Копылова

владимир константинов, владимир зеленский, украина, республика крым