https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871026350.html
В Крыму назвали заявления Киева о контрнаступлении политическим шоу
В Крыму назвали заявления Киева о контрнаступлении политическим шоу - РИА Новости, 11.05.2023
В Крыму назвали заявления Киева о контрнаступлении политическим шоу
Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил заявления киевских властей о сроках контрнаступления с политическим шоу. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:24
2023-05-11T13:24
2023-05-11T13:24
специальная военная операция на украине
владимир константинов
владимир зеленский
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил заявления киевских властей о сроках контрнаступления с политическим шоу. Ранее Владимир Зеленский в интервью европейским СМИ заявил, что украинской армии нужно немного больше времени для подготовки контрнаступления. "Все их заявления и действия рассчитаны на то, чтобы создать мировое политическое шоу, тем самым подогревая интерес к своим персонам и украинской теме", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, киевские власти продолжают спекулировать на теме контрнаступления, чтобы заполучить как можно больше западной помощи и затем под предлогом противостояния с Россией ее разворовать. "На людей Зеленскому плевать. Он боится лишь того, что может потерять всё очень быстро. А так у него есть возможность ещё какое-то время набивать карманы", - подчеркнул Константинов. При этом глава парламента отметил, что недооценивать противника не стоит, так как он попытается сделать все, что ему позволят. "Несмотря на все их заявления, нам нужно быть бдительными и готовыми отстоять свои границы в любую минуту, не оглядываясь на все уловки украинской пропаганды", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html
https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1871005674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, владимир зеленский, украина, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Украина, Республика Крым
В Крыму назвали заявления Киева о контрнаступлении политическим шоу
Крымский политик Константинов назвал заявления Киева о контрнаступлении политическим шоу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил заявления киевских властей о сроках контрнаступления с политическим шоу.
Ранее Владимир Зеленский
в интервью европейским СМИ заявил, что украинской армии нужно немного больше времени для подготовки контрнаступления.
"Все их заявления и действия рассчитаны на то, чтобы создать мировое политическое шоу, тем самым подогревая интерес к своим персонам и украинской теме", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, киевские власти продолжают спекулировать на теме контрнаступления, чтобы заполучить как можно больше западной помощи и затем под предлогом противостояния с Россией
ее разворовать.
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"На людей Зеленскому плевать. Он боится лишь того, что может потерять всё очень быстро. А так у него есть возможность ещё какое-то время набивать карманы", - подчеркнул Константинов.
При этом глава парламента отметил, что недооценивать противника не стоит, так как он попытается сделать все, что ему позволят.
"Несмотря на все их заявления, нам нужно быть бдительными и готовыми отстоять свои границы в любую минуту, не оглядываясь на все уловки украинской пропаганды", - сказал глава парламента.
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