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Инфляция в Китае в апреле составила 0,1 процента - РИА Новости, 11.05.2023
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05:40 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/kitay-1870930085.html
Инфляция в Китае в апреле составила 0,1 процента
Инфляция в Китае в апреле составила 0,1 процента - РИА Новости, 11.05.2023
Инфляция в Китае в апреле составила 0,1 процента
Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в апреле 2023 года вырос на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T05:40
2023-05-11T05:40
китай
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ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в апреле 2023 года вырос на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. За первые четыре месяца 2023 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 1% по сравнению с январем-апрелем прошлого года. CPI в городах в апреле в годовом выражении вырос на 0,2%, а в сельской местности – на 0,1%. Продовольственные товары подорожали на 0,4%, непродовольственные - на 0,1%, потребительские подешевели на 0,4%, услуги подорожали на 1%. Цены на фрукты в апреле в годовом выражении выросли на 5,3%, на овощи и зелень упали на 13,5%, яйца подорожали на 1,2%, продукция водного промысла подешевела на 0,9%, цены на мясо выросли на 2,2%, в том числе свинина подорожала на 4%. Услуги здравоохранения в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,9%, на транспорт и связь упали на 3,3%, жилье подешевело на 0,2%, уточняет статистическое управление. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в марте в годовом выражении снизился на 3,6%. По итогам 2022 года инфляция в Китае составила 2%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2023 году CPI составит около 3%.
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китай
Китай
Инфляция в Китае в апреле составила 0,1 процента

CPI Китая в апреле 2023 года вырос на 0,1 процента

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в апреле 2023 года вырос на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР.
За первые четыре месяца 2023 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 1% по сравнению с январем-апрелем прошлого года.
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CPI в городах в апреле в годовом выражении вырос на 0,2%, а в сельской местности – на 0,1%. Продовольственные товары подорожали на 0,4%, непродовольственные - на 0,1%, потребительские подешевели на 0,4%, услуги подорожали на 1%.
Цены на фрукты в апреле в годовом выражении выросли на 5,3%, на овощи и зелень упали на 13,5%, яйца подорожали на 1,2%, продукция водного промысла подешевела на 0,9%, цены на мясо выросли на 2,2%, в том числе свинина подорожала на 4%.
Услуги здравоохранения в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,9%, на транспорт и связь упали на 3,3%, жилье подешевело на 0,2%, уточняет статистическое управление.
Тем временем индекс цен производителей (PPI) в марте в годовом выражении снизился на 3,6%.
По итогам 2022 года инфляция в Китае составила 2%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2023 году CPI составит около 3%.
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