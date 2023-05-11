https://ria.ru/20230511/kitay-1870930085.html

Инфляция в Китае в апреле составила 0,1 процента

Инфляция в Китае в апреле составила 0,1 процента - РИА Новости, 11.05.2023

Инфляция в Китае в апреле составила 0,1 процента

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в апреле 2023 года вырос на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T05:40

2023-05-11T05:40

2023-05-11T05:40

китай

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ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в апреле 2023 года вырос на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. За первые четыре месяца 2023 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 1% по сравнению с январем-апрелем прошлого года. CPI в городах в апреле в годовом выражении вырос на 0,2%, а в сельской местности – на 0,1%. Продовольственные товары подорожали на 0,4%, непродовольственные - на 0,1%, потребительские подешевели на 0,4%, услуги подорожали на 1%. Цены на фрукты в апреле в годовом выражении выросли на 5,3%, на овощи и зелень упали на 13,5%, яйца подорожали на 1,2%, продукция водного промысла подешевела на 0,9%, цены на мясо выросли на 2,2%, в том числе свинина подорожала на 4%. Услуги здравоохранения в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,9%, на транспорт и связь упали на 3,3%, жилье подешевело на 0,2%, уточняет статистическое управление. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в марте в годовом выражении снизился на 3,6%. По итогам 2022 года инфляция в Китае составила 2%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2023 году CPI составит около 3%.

https://ria.ru/20230510/deflyatsiya-1870692541.html

https://ria.ru/20230404/yuan-1862798137.html

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