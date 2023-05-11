https://ria.ru/20230511/kirkorov-1871091262.html
В Москве прекратили судебное дело Киркорова за его отмененный концерт
В Москве прекратили судебное дело Киркорова за его отмененный концерт - РИА Новости, 11.05.2023
В Москве прекратили судебное дело Киркорова за его отмененный концерт
Арбитражный суд Москвы в четверг прекратил производство по иску организатора отмененного концерта Филиппа Киркорова, компании "Культурная служба", которая... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:26
2023-05-11T17:26
2023-05-11T17:26
шоубиз
филипп киркоров
москва
воронеж
московский патриархат
владимир легойда
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в четверг прекратил производство по иску организатора отмененного концерта Филиппа Киркорова, компании "Культурная служба", которая требовала взыскать с певца около 4,6 миллиона рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск столичного ООО "Культурная служба" поступил в суд 3 апреля. В суде ранее поясняли РИА Новости, что он связан с отменой одного из концертов артиста. Причины прекращения производства по делу в материалах суда пока не указаны. Наиболее распространенные основания для прекращения дел: отказ от иска или утверждение мирового соглашения. В апреле в Арбитражном суде Москвы агентству говорили, что речь в иске от "Культурной службы" идет о концерте в Воронеже, который должен был пройти 26 октября. Однако на фоне истории с номером "Мария Магдалена" шоу отменили местные власти. Позже концерт все же состоялся. Народный артист России выступил в Воронеже 19 февраля. Киркоров в 2022 году на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце исполнил номер "Мария Магдалена". Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, ходил по этому кресту. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, заявил, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позднее артист извинился в своем телеграм-канале и объяснил, что эта песня посвящена его маме. Певец отметил, что он верующий человек и не вкладывал в режиссуру номера "никакого зла или кощунственного умысла". По словам Киркорова, для него важны как для верующего человека и почитаемы религиозные святыни.
https://ria.ru/20230202/kirkorov-1849242633.html
https://ria.ru/20230328/vitas-1861202470.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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филипп киркоров, москва, воронеж, московский патриархат, владимир легойда, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Филипп Киркоров, Москва, Воронеж, Московский Патриархат, Владимир Легойда, Новости шоу-бизнеса
В Москве прекратили судебное дело Киркорова за его отмененный концерт
Суд в Москве прекратил дело по иску к Киркорову от организатора его отмененного концерта
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в четверг прекратил производство по иску организатора отмененного концерта Филиппа Киркорова, компании "Культурная служба", которая требовала взыскать с певца около 4,6 миллиона рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск столичного ООО "Культурная служба" поступил в суд 3 апреля. В суде ранее поясняли РИА Новости, что он связан с отменой одного из концертов артиста. Причины прекращения производства по делу в материалах суда пока не указаны.
Наиболее распространенные основания для прекращения дел: отказ от иска или утверждение мирового соглашения.
В апреле в Арбитражном суде Москвы агентству говорили, что речь в иске от "Культурной службы" идет о концерте в Воронеже, который должен был пройти 26 октября. Однако на фоне истории с номером "Мария Магдалена" шоу отменили местные власти.
Позже концерт все же состоялся. Народный артист России выступил в Воронеже 19 февраля.
На Киркорова подали в суд за номер с крестом
Киркоров в 2022 году на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце исполнил номер "Мария Магдалена". Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, ходил по этому кресту.
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, заявил, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих.
Позднее артист извинился в своем телеграм-канале и объяснил, что эта песня посвящена его маме. Певец отметил, что он верующий человек и не вкладывал в режиссуру номера "никакого зла или кощунственного умысла". По словам Киркорова, для него важны как для верующего человека и почитаемы религиозные святыни.
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