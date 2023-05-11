https://ria.ru/20230511/kirkorov-1871091262.html

В Москве прекратили судебное дело Киркорова за его отмененный концерт

В Москве прекратили судебное дело Киркорова за его отмененный концерт - РИА Новости, 11.05.2023

В Москве прекратили судебное дело Киркорова за его отмененный концерт

Арбитражный суд Москвы в четверг прекратил производство по иску организатора отмененного концерта Филиппа Киркорова, компании "Культурная служба", которая... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:26

2023-05-11T17:26

2023-05-11T17:26

шоубиз

филипп киркоров

москва

воронеж

московский патриархат

владимир легойда

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в четверг прекратил производство по иску организатора отмененного концерта Филиппа Киркорова, компании "Культурная служба", которая требовала взыскать с певца около 4,6 миллиона рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск столичного ООО "Культурная служба" поступил в суд 3 апреля. В суде ранее поясняли РИА Новости, что он связан с отменой одного из концертов артиста. Причины прекращения производства по делу в материалах суда пока не указаны. Наиболее распространенные основания для прекращения дел: отказ от иска или утверждение мирового соглашения. В апреле в Арбитражном суде Москвы агентству говорили, что речь в иске от "Культурной службы" идет о концерте в Воронеже, который должен был пройти 26 октября. Однако на фоне истории с номером "Мария Магдалена" шоу отменили местные власти. Позже концерт все же состоялся. Народный артист России выступил в Воронеже 19 февраля. Киркоров в 2022 году на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце исполнил номер "Мария Магдалена". Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, ходил по этому кресту. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, заявил, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позднее артист извинился в своем телеграм-канале и объяснил, что эта песня посвящена его маме. Певец отметил, что он верующий человек и не вкладывал в режиссуру номера "никакого зла или кощунственного умысла". По словам Киркорова, для него важны как для верующего человека и почитаемы религиозные святыни.

https://ria.ru/20230202/kirkorov-1849242633.html

https://ria.ru/20230328/vitas-1861202470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

филипп киркоров, москва, воронеж, московский патриархат, владимир легойда, новости шоу-бизнеса