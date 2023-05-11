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ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.05.2023

ВС России уничтожили до 20 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, одну артсистему М777 производства США,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:30

2023-05-11T14:30

2023-05-11T14:40

специальная военная операция на украине

россия

сша

херсон

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, одну артсистему М777 производства США, гаубицу "Мста-Б", самоходку "Гвоздика" и склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны, сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе города Херсон уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сша, херсон, ситуация в днр и лнр