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В Хабаровске осудили главу УК после гибели упавшего с балкона пенсионера

В Хабаровске осудили главу УК после гибели упавшего с балкона пенсионера - РИА Новости, 11.05.2023

В Хабаровске осудили главу УК после гибели упавшего с балкона пенсионера

Глава управляющей компании отделался условным сроком в 3,5 года и штрафом в 300 тысяч рублей после смерти упавшего с разрушившегося балкона пожилого жителя... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T05:54

2023-05-11T05:54

2023-05-11T05:54

происшествия

хабаровск

хабаровский край

россия

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ХАБАРОВСК, 11 мая - РИА Новости. Глава управляющей компании отделался условным сроком в 3,5 года и штрафом в 300 тысяч рублей после смерти упавшего с разрушившегося балкона пожилого жителя Хабаровска, сообщает прокуратура Хабаровского края. Как сообщало СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО летом прошлого года, 42-летний исполняющий обязанности директора МУП Хабаровска "Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах", обслуживающего дом по улице Муравьева-Амурского, 25, в августе 2021 года "не обеспечил безопасность деревянных конструкций общих балконов". В итоге балкон на шестом этаже дома обрушился вместе со стоящим на нем 71-летним пенсионером, от травм он умер. Дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" рассматривал Центральный районный суд Хабаровска. "В судебном заседании подсудимый вину не признал, ссылаясь на свою неосведомленность об аварийном состоянии балкона. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев условно, с испытательным сроком четыре года, со штрафом 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - информирует надзорное ведомство региона.

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происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия