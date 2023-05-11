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В Хабаровске осудили главу УК после гибели упавшего с балкона пенсионера - РИА Новости, 11.05.2023
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05:54 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/khabarovsk-1870930306.html
В Хабаровске осудили главу УК после гибели упавшего с балкона пенсионера
В Хабаровске осудили главу УК после гибели упавшего с балкона пенсионера - РИА Новости, 11.05.2023
В Хабаровске осудили главу УК после гибели упавшего с балкона пенсионера
Глава управляющей компании отделался условным сроком в 3,5 года и штрафом в 300 тысяч рублей после смерти упавшего с разрушившегося балкона пожилого жителя... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T05:54
2023-05-11T05:54
происшествия
хабаровск
хабаровский край
россия
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ХАБАРОВСК, 11 мая - РИА Новости. Глава управляющей компании отделался условным сроком в 3,5 года и штрафом в 300 тысяч рублей после смерти упавшего с разрушившегося балкона пожилого жителя Хабаровска, сообщает прокуратура Хабаровского края. Как сообщало СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО летом прошлого года, 42-летний исполняющий обязанности директора МУП Хабаровска "Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах", обслуживающего дом по улице Муравьева-Амурского, 25, в августе 2021 года "не обеспечил безопасность деревянных конструкций общих балконов". В итоге балкон на шестом этаже дома обрушился вместе со стоящим на нем 71-летним пенсионером, от травм он умер. Дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" рассматривал Центральный районный суд Хабаровска. "В судебном заседании подсудимый вину не признал, ссылаясь на свою неосведомленность об аварийном состоянии балкона. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев условно, с испытательным сроком четыре года, со штрафом 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - информирует надзорное ведомство региона.
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Россия
В Хабаровске осудили главу УК после гибели упавшего с балкона пенсионера

Главе хабаровской УК назначили условный срок после смерти упавшего с балкона пенсионера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 11 мая - РИА Новости. Глава управляющей компании отделался условным сроком в 3,5 года и штрафом в 300 тысяч рублей после смерти упавшего с разрушившегося балкона пожилого жителя Хабаровска, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Как сообщало СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО летом прошлого года, 42-летний исполняющий обязанности директора МУП Хабаровска "Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах", обслуживающего дом по улице Муравьева-Амурского, 25, в августе 2021 года "не обеспечил безопасность деревянных конструкций общих балконов". В итоге балкон на шестом этаже дома обрушился вместе со стоящим на нем 71-летним пенсионером, от травм он умер. Дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" рассматривал Центральный районный суд Хабаровска.
"В судебном заседании подсудимый вину не признал, ссылаясь на свою неосведомленность об аварийном состоянии балкона. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев условно, с испытательным сроком четыре года, со штрафом 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - информирует надзорное ведомство региона.
 
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