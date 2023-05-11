https://ria.ru/20230511/kardiodispanser-1871064077.html
Кузбасский клинический кардиодиспансер получил новое оборудование
Кузбасский клинический кардиодиспансер получил новое оборудование - РИА Новости, 11.05.2023
Кузбасский клинический кардиодиспансер получил новое оборудование
По поручению губернатора Сергея Цивилева Кузбасский клинический кардиодиспансер получил современный ангиографический комплекс, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:07
2023-05-11T15:07
2023-05-11T15:07
россия
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 11 мая – РИА Новости. По поручению губернатора Сергея Цивилева Кузбасский клинический кардиодиспансер получил современный ангиографический комплекс, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что ангиографическая установка способна работать в непрерывном режиме 24/7, обеспечивая медицинскую помощь пациентам в плановом и в экстренном порядке. Оборудование позволяет с высокой точностью выявлять сужение и закупорку сосудов, определять патологии, наличие тромбов и атеросклеротических бляшек. Аппарат дает возможность непосредственно в операционной на экране увидеть результаты предыдущих обследований пациентов и сопоставить с имеющимися данными. Его запуск позволит расширить спектр выполняемых лечебных вмешательств, оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с острым ишемическим инсультом – им будет проводиться эндоваскулярная тромбоэкстракция (процедура удаления тромбов из мозговых артерий). "Новейшая специализированная медицинская техника не только способствует своевременной диагностике и качественному лечению, но и облегчает работу врачей. Мы в Кузбассе стремимся создавать комфортные условия для медиков и пациентов – закупаем оборудование по нацпроекту и за счет областного бюджета, по губернаторской программе "Моя новая поликлиника" строим и ремонтируем медучреждения в обеих агломерациях. Медицина Кузбасса должна стать лучшей в Сибири – это амбициозная, но реальная задача", – цитирует пресс-служба слова Сергея Цивилева. За пять лет в медицинские организации Кузбасса закуплены более 12 тысяч единиц современного оборудования, в том числе свыше тысячи аппаратов получила кардиослужба региона. Это позволило почти на треть снизить смертность от заболеваний системы кровообращения. В 2023 году в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры Кузбасса получат 296 единиц оборудования.
https://ria.ru/20230510/kuzbass-1870813420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей цивилев, кемеровская область
Россия, Сергей Цивилев, Кемеровская область
Кузбасский клинический кардиодиспансер получил новое оборудование
Кузбасский клинический кардиодиспансер получил новое оборудование по поручению Цивилева
КЕМЕРОВО, 11 мая – РИА Новости.
По поручению губернатора Сергея Цивилева Кузбасский клинический кардиодиспансер получил современный ангиографический комплекс, сообщает пресс-служба
правительства региона.
«
"Современный ангиографический комплекс стоимостью 69 миллионов рублей приобретен на средства федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новое оборудование позволит ежегодно обследовать и лечить более 2 тысяч жителей Кузбасса", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ангиографическая установка способна работать в непрерывном режиме 24/7, обеспечивая медицинскую помощь пациентам в плановом и в экстренном порядке. Оборудование позволяет с высокой точностью выявлять сужение и закупорку сосудов, определять патологии, наличие тромбов и атеросклеротических бляшек. Аппарат дает возможность непосредственно в операционной на экране увидеть результаты предыдущих обследований пациентов и сопоставить с имеющимися данными. Его запуск позволит расширить спектр выполняемых лечебных вмешательств, оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с острым ишемическим инсультом – им будет проводиться эндоваскулярная тромбоэкстракция (процедура удаления тромбов из мозговых артерий).
"Новейшая специализированная медицинская техника не только способствует своевременной диагностике и качественному лечению, но и облегчает работу врачей. Мы в Кузбассе стремимся создавать комфортные условия для медиков и пациентов – закупаем оборудование по нацпроекту и за счет областного бюджета, по губернаторской программе "Моя новая поликлиника" строим и ремонтируем медучреждения в обеих агломерациях. Медицина Кузбасса должна стать лучшей в Сибири – это амбициозная, но реальная задача", – цитирует пресс-служба слова Сергея Цивилева.
За пять лет в медицинские организации Кузбасса закуплены более 12 тысяч единиц современного оборудования, в том числе свыше тысячи аппаратов получила кардиослужба региона. Это позволило почти на треть снизить смертность от заболеваний системы кровообращения.
В 2023 году в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры Кузбасса получат 296 единиц оборудования.
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