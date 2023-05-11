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Более 52 тыс нарушений за непристегнутый ремень выявили камеры Подмосковья
Более 52 тыс нарушений за непристегнутый ремень выявили камеры Подмосковья - РИА Новости, 11.05.2023
Более 52 тыс нарушений за непристегнутый ремень выявили камеры Подмосковья
Более 52 тысяч нарушений правил дорожного движения за непристегнутый ремень выявили комплексы фотовидеофиксации на территории Подмосковья с начала года,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:18
2023-05-11T14:18
2023-05-11T14:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Более 52 тысяч нарушений правил дорожного движения за непристегнутый ремень выявили комплексы фотовидеофиксации на территории Подмосковья с начала года, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.По итогам прошлого года на территории Московской области число нарушений, связанных с ездой с непристегнутым ремнем безопасности, превысило отметку в 100 тысяч."С начала года в Московской области комплексы фотовидеофиксации выявили более 52 тысяч случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности, больше всего таких случаев пришлось на апрель – свыше 20 тысяч", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
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