https://ria.ru/20230511/iremen-1871044707.html

Более 52 тыс нарушений за непристегнутый ремень выявили камеры Подмосковья

Более 52 тыс нарушений за непристегнутый ремень выявили камеры Подмосковья - РИА Новости, 11.05.2023

Более 52 тыс нарушений за непристегнутый ремень выявили камеры Подмосковья

Более 52 тысяч нарушений правил дорожного движения за непристегнутый ремень выявили комплексы фотовидеофиксации на территории Подмосковья с начала года,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:18

2023-05-11T14:18

2023-05-11T14:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Более 52 тысяч нарушений правил дорожного движения за непристегнутый ремень выявили комплексы фотовидеофиксации на территории Подмосковья с начала года, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.По итогам прошлого года на территории Московской области число нарушений, связанных с ездой с непристегнутым ремнем безопасности, превысило отметку в 100 тысяч."С начала года в Московской области комплексы фотовидеофиксации выявили более 52 тысяч случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности, больше всего таких случаев пришлось на апрель – свыше 20 тысяч", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210401/proekt-1603764784.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)