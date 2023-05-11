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Более 52 тыс нарушений за непристегнутый ремень выявили камеры Подмосковья - РИА Новости, 11.05.2023
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Новости Подмосковья
 
14:18 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/iremen-1871044707.html
Более 52 тыс нарушений за непристегнутый ремень выявили камеры Подмосковья
Более 52 тыс нарушений за непристегнутый ремень выявили камеры Подмосковья - РИА Новости, 11.05.2023
Более 52 тыс нарушений за непристегнутый ремень выявили камеры Подмосковья
Более 52 тысяч нарушений правил дорожного движения за непристегнутый ремень выявили комплексы фотовидеофиксации на территории Подмосковья с начала года,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:18
2023-05-11T14:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Более 52 тысяч нарушений правил дорожного движения за непристегнутый ремень выявили комплексы фотовидеофиксации на территории Подмосковья с начала года, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.По итогам прошлого года на территории Московской области число нарушений, связанных с ездой с непристегнутым ремнем безопасности, превысило отметку в 100 тысяч."С начала года в Московской области комплексы фотовидеофиксации выявили более 52 тысяч случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности, больше всего таких случаев пришлось на апрель – свыше 20 тысяч", - сообщили в ведомстве.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 52 тыс нарушений за непристегнутый ремень выявили камеры Подмосковья

© Flickr / Alex KehrРемень безопасности
Ремень безопасности - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Flickr / Alex Kehr
Ремень безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Более 52 тысяч нарушений правил дорожного движения за непристегнутый ремень выявили комплексы фотовидеофиксации на территории Подмосковья с начала года, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.
По итогам прошлого года на территории Московской области число нарушений, связанных с ездой с непристегнутым ремнем безопасности, превысило отметку в 100 тысяч.
"С начала года в Московской области комплексы фотовидеофиксации выявили более 52 тысяч случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности, больше всего таких случаев пришлось на апрель – свыше 20 тысяч", - сообщили в ведомстве.
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