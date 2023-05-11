Рейтинг@Mail.ru
В нижегородскую "Квантовую долину" вложили 1,85 миллиарда рублей инвестиций - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
 
16:58 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/investitsii-1871099190.html
В нижегородскую "Квантовую долину" вложили 1,85 миллиарда рублей инвестиций
В нижегородскую "Квантовую долину" вложили 1,85 миллиарда рублей инвестиций - РИА Новости, 11.05.2023
В нижегородскую "Квантовую долину" вложили 1,85 миллиарда рублей инвестиций
Объем заявленных частных инвестиций в проекты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижегородской области достиг 1,85... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:58
2023-05-11T16:58
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746867521_0:104:3456:2048_1920x0_80_0_0_69a14ca023ade8a4d9c8e22e15abf12f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Объем заявленных частных инвестиций в проекты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижегородской области достиг 1,85 миллиарда рублей, а количество резидентов выросло до 15, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил первым 10 резидентам ИНТЦ "Квантовая долина" свидетельства о присвоении статуса в конце 2022 года. Еще четыре компании стали участниками центра в первом квартале 2023 года. "Генеральный директор управляющей компании ИНТЦ "Квантовая долина" Тимур Халитов рассказал, что пятнадцатым участником ИНТЦ стало ООО "Комплексные решения". Она инвестирует 150 миллионов рублей в разработку технологий и создание научно-производственного предприятия на территории одного из кластеров. Новый резидент в ИНТЦ планирует развивать свою запатентованную технологию производства установок для изготовления моторных масел. Это импортозамещающий продукт, который, учитывая небольшие габариты установок, может дать толчок для развития в России малого предпринимательства и микропредприятий", - говорится в сообщении. Руководитель компании "Комплексные решения" Станислав Серегин рассказал, что компания уже сейчас производит первые модели установки для изготовления смазочных масел, выпуск новых моделей планируется начать на базе ИНТЦ "Квантовая долина". Губернатор Нижегородской области отметил, что территории с особым налоговым режимом в регионе востребованы у инвесторов. "Мы видим, что инвесторы активно пользуются мерами поддержки, проявляют интерес на будущее. Очень важно, что многие из этих проектов носят импортозамещающий характер. Возникают новые производственные цепочки, создаются рабочие места. Все это способствует развитию региона не только как производственной, но и исследовательской базы", - цитирует пресс-служба слова Никитина. ИНТЦ "Квантовая" долина" — это территория с особым налоговым режимом для осуществления инновационной деятельности. Статус резидента ИНТЦ дает возможность получить налоговые и таможенные льготы. В течение 10 лет налог на прибыль, имущество и НДС, а также таможенные платежи для резидентов будут равны нулю, а страховые взносы уплачиваются по единому пониженному тарифу.
https://ria.ru/20230510/sad-1870850160.html
https://ria.ru/20230505/proekty-1869994127.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746867521_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2900e1845143c8b528c8fda341ab379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин

В нижегородскую "Квантовую долину" вложили 1,85 миллиарда рублей инвестиций

© Depositphotos.com / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Depositphotos.com / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Объем заявленных частных инвестиций в проекты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижегородской области достиг 1,85 миллиарда рублей, а количество резидентов выросло до 15, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил первым 10 резидентам ИНТЦ "Квантовая долина" свидетельства о присвоении статуса в конце 2022 года. Еще четыре компании стали участниками центра в первом квартале 2023 года.
"Генеральный директор управляющей компании ИНТЦ "Квантовая долина" Тимур Халитов рассказал, что пятнадцатым участником ИНТЦ стало ООО "Комплексные решения". Она инвестирует 150 миллионов рублей в разработку технологий и создание научно-производственного предприятия на территории одного из кластеров. Новый резидент в ИНТЦ планирует развивать свою запатентованную технологию производства установок для изготовления моторных масел. Это импортозамещающий продукт, который, учитывая небольшие габариты установок, может дать толчок для развития в России малого предпринимательства и микропредприятий", - говорится в сообщении.
Руководитель компании "Комплексные решения" Станислав Серегин рассказал, что компания уже сейчас производит первые модели установки для изготовления смазочных масел, выпуск новых моделей планируется начать на базе ИНТЦ "Квантовая долина".
Игровая площадка детского сада - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В нижегородском городе Бор открылся детский сад на 240 мест
10 мая, 17:24
Губернатор Нижегородской области отметил, что территории с особым налоговым режимом в регионе востребованы у инвесторов. "Мы видим, что инвесторы активно пользуются мерами поддержки, проявляют интерес на будущее. Очень важно, что многие из этих проектов носят импортозамещающий характер. Возникают новые производственные цепочки, создаются рабочие места. Все это способствует развитию региона не только как производственной, но и исследовательской базы", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
ИНТЦ "Квантовая" долина" — это территория с особым налоговым режимом для осуществления инновационной деятельности. Статус резидента ИНТЦ дает возможность получить налоговые и таможенные льготы. В течение 10 лет налог на прибыль, имущество и НДС, а также таможенные платежи для резидентов будут равны нулю, а страховые взносы уплачиваются по единому пониженному тарифу.
Панорамный вид на Волгу в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Почти 560 проектов народной инициативы реализуют в Нижегородской области
5 мая, 17:28
 
Нижегородская областьНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала