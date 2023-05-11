https://ria.ru/20230511/investitsii-1871099190.html
В нижегородскую "Квантовую долину" вложили 1,85 миллиарда рублей инвестиций
В нижегородскую "Квантовую долину" вложили 1,85 миллиарда рублей инвестиций - РИА Новости, 11.05.2023
В нижегородскую "Квантовую долину" вложили 1,85 миллиарда рублей инвестиций
Объем заявленных частных инвестиций в проекты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижегородской области достиг 1,85... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:58
2023-05-11T16:58
2023-05-11T16:58
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Объем заявленных частных инвестиций в проекты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижегородской области достиг 1,85 миллиарда рублей, а количество резидентов выросло до 15, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил первым 10 резидентам ИНТЦ "Квантовая долина" свидетельства о присвоении статуса в конце 2022 года. Еще четыре компании стали участниками центра в первом квартале 2023 года. "Генеральный директор управляющей компании ИНТЦ "Квантовая долина" Тимур Халитов рассказал, что пятнадцатым участником ИНТЦ стало ООО "Комплексные решения". Она инвестирует 150 миллионов рублей в разработку технологий и создание научно-производственного предприятия на территории одного из кластеров. Новый резидент в ИНТЦ планирует развивать свою запатентованную технологию производства установок для изготовления моторных масел. Это импортозамещающий продукт, который, учитывая небольшие габариты установок, может дать толчок для развития в России малого предпринимательства и микропредприятий", - говорится в сообщении. Руководитель компании "Комплексные решения" Станислав Серегин рассказал, что компания уже сейчас производит первые модели установки для изготовления смазочных масел, выпуск новых моделей планируется начать на базе ИНТЦ "Квантовая долина". Губернатор Нижегородской области отметил, что территории с особым налоговым режимом в регионе востребованы у инвесторов. "Мы видим, что инвесторы активно пользуются мерами поддержки, проявляют интерес на будущее. Очень важно, что многие из этих проектов носят импортозамещающий характер. Возникают новые производственные цепочки, создаются рабочие места. Все это способствует развитию региона не только как производственной, но и исследовательской базы", - цитирует пресс-служба слова Никитина. ИНТЦ "Квантовая" долина" — это территория с особым налоговым режимом для осуществления инновационной деятельности. Статус резидента ИНТЦ дает возможность получить налоговые и таможенные льготы. В течение 10 лет налог на прибыль, имущество и НДС, а также таможенные платежи для резидентов будут равны нулю, а страховые взносы уплачиваются по единому пониженному тарифу.
https://ria.ru/20230510/sad-1870850160.html
https://ria.ru/20230505/proekty-1869994127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Объем заявленных частных инвестиций в проекты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижегородской области достиг 1,85 миллиарда рублей, а количество резидентов выросло до 15, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
вручил первым 10 резидентам ИНТЦ "Квантовая долина" свидетельства о присвоении статуса в конце 2022 года. Еще четыре компании стали участниками центра в первом квартале 2023 года.
"Генеральный директор управляющей компании ИНТЦ "Квантовая долина" Тимур Халитов рассказал, что пятнадцатым участником ИНТЦ стало ООО "Комплексные решения". Она инвестирует 150 миллионов рублей в разработку технологий и создание научно-производственного предприятия на территории одного из кластеров. Новый резидент в ИНТЦ планирует развивать свою запатентованную технологию производства установок для изготовления моторных масел. Это импортозамещающий продукт, который, учитывая небольшие габариты установок, может дать толчок для развития в России
малого предпринимательства и микропредприятий", - говорится в сообщении.
Руководитель компании "Комплексные решения" Станислав Серегин рассказал, что компания уже сейчас производит первые модели установки для изготовления смазочных масел, выпуск новых моделей планируется начать на базе ИНТЦ "Квантовая долина".
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Губернатор Нижегородской области отметил, что территории с особым налоговым режимом в регионе востребованы у инвесторов. "Мы видим, что инвесторы активно пользуются мерами поддержки, проявляют интерес на будущее. Очень важно, что многие из этих проектов носят импортозамещающий характер. Возникают новые производственные цепочки, создаются рабочие места. Все это способствует развитию региона не только как производственной, но и исследовательской базы", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
ИНТЦ "Квантовая" долина" — это территория с особым налоговым режимом для осуществления инновационной деятельности. Статус резидента ИНТЦ дает возможность получить налоговые и таможенные льготы. В течение 10 лет налог на прибыль, имущество и НДС, а также таможенные платежи для резидентов будут равны нулю, а страховые взносы уплачиваются по единому пониженному тарифу.
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