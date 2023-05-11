https://ria.ru/20230511/ikony-1870836472.html
Как отличить настоящую икону от подделки: внимание к деталям
Как отличить настоящую икону от подделки: внимание к деталям - РИА Новости, 11.05.2023
Как отличить настоящую икону от подделки: внимание к деталям
Современная иконопись в России осталась традиционной. Вместе с тем рынок церковных товаров предлагает разные образы, в том числе — напечатанные на принтере. При РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T08:00
2023-05-11T08:00
2023-05-11T16:32
культура
россия
иисус христос
амвросий оптинский (александр гренков)
серафим саровский (прохор мошнин)
русская православная церковь
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Современная иконопись в России осталась традиционной. Вместе с тем рынок церковных товаров предлагает разные образы, в том числе — напечатанные на принтере. При покупке есть риск ошибиться. Какие иконы созданы по правилам, благословленным РПЦ, а какие даже считаются "дьявольскими" — в материале РИА Новости. Как при Рублеве: у РПЦ своя многовековая традицияВ западной традиции Богородицу часто писали со знатных дам, а святых — с разных королей. Русская же икона на протяжении веков практически не менялась. Композиция и основные сюжеты — такие, как раньше, добавляет эксперт. Это Рождество, Крещение, Успение, Вознесение, сошествие во ад, распятие.Повестка в основе живописи: икона может быть современнойОднако появились и новые сюжеты.Темы приходят вместе с особым почитанием определенного святого, которого в других странах православного мира знают меньше.Художественный руководитель иконописной школы "София", член Союза художников Анна Голубкова предупреждает: нужно разделять понятия "икона" и "религиозная живопись".Экспромт — от дьявола: как вычислить "сатанинские" иконыЕще в XVI веке в России появилась страшная легенда об "адописных" образах, якобы созданных во славу дьявола. Описание такой иконы встречается в житии Василия Блаженного.Считалось, чтобы икона стала "сатанинской", наученный бесами художник мог сделать две вещи: или написать под образами святых изображения чертей, или просто слегка изменить черты лица и жесты чудотворцев. Например, нарисовать благословляющей не правую руку, а левую. Поэтому верующие всегда с подозрением относились к новинкам. Правильный материал: от дерева до картонаВ мастерских используют традиционные материалы — как при изготовлении новых икон, так и при реставрации старых.Как правило, у иконы несколько слоев: деревянная основа, паволока (льняная ткань), покрытие сусальным золотом и красками. Они бывают современные, химические, но часто мастера заказывают у геологов минеральные.Для украшения иногда используют драгоценные камни, жемчуг.Стоимость иконы на доске из липы с врезными шпонками, ковчегом и позолотой нимба составляет от семи до 25 тысяч рублей в зависимости от размера. Чем больше украшений и тонкой работы — тем дороже.Распечатанная на принтере: все равно икона с исключениямиВ конце XX века в Россию из Греции пришли образы, созданные с помощью шелкографии. Некоторые были так похожи на живописные, что нечестные торговцы продавали их по завышенным ценам. На традиционную паволоку печать ложилась не слишком удачно, и мастера стали брать в качестве основы картон, а деревянные крепления заменили на МДФ. Тем не менее шелкографные иконы часто имели высокое качество, и создавали их в единичных экземплярах.В XXI веке образы печатают на пластике, бумаге (в виде плаката) и картоне. Однако Голубкова уточняет, что традиционные материалы и технологии все же предпочтительнее.Иконописцы: чистота, молитва и вераЕсть и особые требования к художнику. Нельзя научиться иконописи по видео в интернете. Каноны и традиции изображения святых передаются из уст в уста. От мастера к ученику — и только так, подчеркивает Голубкова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иисус христос, амвросий оптинский (александр гренков), серафим саровский (прохор мошнин), русская православная церковь
Культура, Россия, Иисус Христос, Амвросий Оптинский (Александр Гренков), Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Русская православная церковь
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Современная иконопись в России осталась традиционной. Вместе с тем рынок церковных товаров предлагает разные образы, в том числе — напечатанные на принтере. При покупке есть риск ошибиться. Какие иконы созданы по правилам, благословленным РПЦ, а какие даже считаются "дьявольскими" — в материале РИА Новости.
Как при Рублеве: у РПЦ своя многовековая традиция
В западной традиции Богородицу часто писали со знатных дам, а святых — с разных королей. Русская же икона на протяжении веков практически не менялась.
«
"Главный принцип, сохраненный с древности, со времен Симона Ушакова, Андрея Рублева или Феофана Грека, — символическая нагрузка важнее правдоподобия. Другая особенность — обратная перспектива: образ — не то, на что смотрят, а тот, кто смотрит. Язык подписей (старославянский), их расположение не меняются", — рассказывает РИА Новости иконописец Елена Сергиенко.
Композиция и основные сюжеты — такие, как раньше, добавляет эксперт. Это Рождество, Крещение, Успение, Вознесение, сошествие во ад, распятие.
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"Даже жесты остались прежними: Христос с икон благословляет верующих так же, как в ХVII веке", — приводит пример Сергиенко.
Повестка в основе живописи: икона может быть современной
Однако появились и новые сюжеты.
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"Например, икону Божией Матери "Спорительница хлебов" написали во время голода в Черноземье в конце ХIX века по благословению старца Амвросия Оптинского. И это полностью оригинальный иконографический сюжет: Божия Матерь благословляет хлебное поле, — говорит Сергиенко. — А преподобного Серафима Саровского в России пишут с медведем".
Темы приходят вместе с особым почитанием определенного святого, которого в других странах православного мира знают меньше.
Художественный руководитель иконописной школы "София", член Союза художников Анна Голубкова предупреждает: нужно разделять понятия "икона" и "религиозная живопись".
«
"Религиозная живопись — это любое изображение, несущее сакральную тематику. Можно нарисовать абстракцию — круги, волны — и назвать ее "Сотворение мира". Но это не будет иконой", — поясняет эксперт.
Экспромт — от дьявола: как вычислить "сатанинские" иконы
Еще в XVI веке в России появилась страшная легенда об "адописных" образах, якобы созданных во славу дьявола. Описание такой иконы встречается в житии Василия Блаженного.
Считалось, чтобы икона стала "сатанинской", наученный бесами художник мог сделать две вещи: или написать под образами святых изображения чертей, или просто слегка изменить черты лица и жесты чудотворцев. Например, нарисовать благословляющей не правую руку, а левую. Поэтому верующие всегда с подозрением относились к новинкам.
Правильный материал: от дерева до картона
В мастерских используют традиционные материалы — как при изготовлении новых икон, так и при реставрации старых.
«
"До сих пор распространены резные иконостасы из дерева, кости, камня, — перечисляет Сергиенко. — Образы вышивают, чеканят на металле, пишут на стенах. Явных ограничений по материалам нет, но предпочтительны природные, а не, скажем, пластики".
Как правило, у иконы несколько слоев: деревянная основа, паволока (льняная ткань), покрытие сусальным золотом и красками. Они бывают современные, химические, но часто мастера заказывают у геологов минеральные.
Для украшения иногда используют драгоценные камни, жемчуг.
Стоимость иконы на доске из липы с врезными шпонками, ковчегом и позолотой нимба составляет от семи до 25 тысяч рублей в зависимости от размера. Чем больше украшений и тонкой работы — тем дороже.
Распечатанная на принтере: все равно икона с исключениями
В конце XX века в Россию из Греции пришли образы, созданные с помощью шелкографии. Некоторые были так похожи на живописные, что нечестные торговцы продавали их по завышенным ценам.
На традиционную паволоку печать ложилась не слишком удачно, и мастера стали брать в качестве основы картон, а деревянные крепления заменили на МДФ. Тем не менее шелкографные иконы часто имели высокое качество, и создавали их в единичных экземплярах.
В XXI веке образы печатают на пластике, бумаге (в виде плаката) и картоне.
«
"Православные прославляют Первообраз, поэтому не так важно, из чего сделано освященное в храме изображение. Главное, чтобы при взгляде на него человек настраивался на общение с Богом. И здесь помогает соблюдение канонов иконописи, а не материал основы", — отмечает Сергиенко.
Однако Голубкова уточняет, что традиционные материалы и технологии все же предпочтительнее.
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"Старинная икона — это деревянная основа, сусальное золото, пигменты на яичном желтке. Такие образы хранятся уже 800 лет, — рассказывает эксперт. — Мы пишем для будущих поколений. Могут ли современные технологии гарантировать, что изображения не обвалятся через 20 лет? Нет, не могут".
Иконописцы: чистота, молитва и вера
Есть и особые требования к художнику.
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"Он (или она) должен быть православным, воцерковленным, — объясняет Сергиенко. — Во время работы над иконой мастер обязан соблюдать пост, не пренебрегать утренними и вечерними молитвами, содержать себя в чистоте. Говоря проще, не получится ночью предаваться порокам, а днем — писать".
Нельзя научиться иконописи по видео в интернете. Каноны и традиции изображения святых передаются из уст в уста. От мастера к ученику — и только так, подчеркивает Голубкова.
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