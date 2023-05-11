https://ria.ru/20230511/ikony-1870836472.html

Как отличить настоящую икону от подделки: внимание к деталям

Как отличить настоящую икону от подделки: внимание к деталям - РИА Новости, 11.05.2023

Как отличить настоящую икону от подделки: внимание к деталям

Современная иконопись в России осталась традиционной. Вместе с тем рынок церковных товаров предлагает разные образы, в том числе — напечатанные на принтере. При РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T08:00

2023-05-11T08:00

2023-05-11T16:32

культура

россия

иисус христос

амвросий оптинский (александр гренков)

серафим саровский (прохор мошнин)

русская православная церковь

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Современная иконопись в России осталась традиционной. Вместе с тем рынок церковных товаров предлагает разные образы, в том числе — напечатанные на принтере. При покупке есть риск ошибиться. Какие иконы созданы по правилам, благословленным РПЦ, а какие даже считаются "дьявольскими" — в материале РИА Новости. Как при Рублеве: у РПЦ своя многовековая традицияВ западной традиции Богородицу часто писали со знатных дам, а святых — с разных королей. Русская же икона на протяжении веков практически не менялась. Композиция и основные сюжеты — такие, как раньше, добавляет эксперт. Это Рождество, Крещение, Успение, Вознесение, сошествие во ад, распятие.Повестка в основе живописи: икона может быть современнойОднако появились и новые сюжеты.Темы приходят вместе с особым почитанием определенного святого, которого в других странах православного мира знают меньше.Художественный руководитель иконописной школы "София", член Союза художников Анна Голубкова предупреждает: нужно разделять понятия "икона" и "религиозная живопись".Экспромт — от дьявола: как вычислить "сатанинские" иконыЕще в XVI веке в России появилась страшная легенда об "адописных" образах, якобы созданных во славу дьявола. Описание такой иконы встречается в житии Василия Блаженного.Считалось, чтобы икона стала "сатанинской", наученный бесами художник мог сделать две вещи: или написать под образами святых изображения чертей, или просто слегка изменить черты лица и жесты чудотворцев. Например, нарисовать благословляющей не правую руку, а левую. Поэтому верующие всегда с подозрением относились к новинкам. Правильный материал: от дерева до картонаВ мастерских используют традиционные материалы — как при изготовлении новых икон, так и при реставрации старых.Как правило, у иконы несколько слоев: деревянная основа, паволока (льняная ткань), покрытие сусальным золотом и красками. Они бывают современные, химические, но часто мастера заказывают у геологов минеральные.Для украшения иногда используют драгоценные камни, жемчуг.Стоимость иконы на доске из липы с врезными шпонками, ковчегом и позолотой нимба составляет от семи до 25 тысяч рублей в зависимости от размера. Чем больше украшений и тонкой работы — тем дороже.Распечатанная на принтере: все равно икона с исключениямиВ конце XX века в Россию из Греции пришли образы, созданные с помощью шелкографии. Некоторые были так похожи на живописные, что нечестные торговцы продавали их по завышенным ценам. На традиционную паволоку печать ложилась не слишком удачно, и мастера стали брать в качестве основы картон, а деревянные крепления заменили на МДФ. Тем не менее шелкографные иконы часто имели высокое качество, и создавали их в единичных экземплярах.В XXI веке образы печатают на пластике, бумаге (в виде плаката) и картоне. Однако Голубкова уточняет, что традиционные материалы и технологии все же предпочтительнее.Иконописцы: чистота, молитва и вераЕсть и особые требования к художнику. Нельзя научиться иконописи по видео в интернете. Каноны и традиции изображения святых передаются из уст в уста. От мастера к ученику — и только так, подчеркивает Голубкова.

https://ria.ru/20230509/gostyukhin-1869668005.html

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2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

россия, иисус христос, амвросий оптинский (александр гренков), серафим саровский (прохор мошнин), русская православная церковь