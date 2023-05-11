https://ria.ru/20230511/ii-1870958715.html
В Думе предложили обучать школьников работе с искусственным интеллектом
В Думе предложили обучать школьников работе с искусственным интеллектом - РИА Новости, 11.05.2023
В Думе предложили обучать школьников работе с искусственным интеллектом
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой обучать школьников использованию... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:43
2023-05-11T10:43
2023-05-11T14:35
образование - общество
сергей кравцов
россия
госдума рф
год педагога и наставника
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой обучать школьников использованию искусственного интеллекта, копия обращения парламентария имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным уже сейчас внедрять современные цифровые инструменты образования в школы России. Обучение учащихся использованию ИИ в школах может помочь им развить навык критического мышления и анализа, а также готовить их к рынку труда будущего", - отметил Даванков в документе. Даванков также направил обращение директору Ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта" Наталье Мальцевой с просьбой рассмотреть возможность разработки образовательного курса для учителей в части обучения их использованию искусственного интеллекта, "чтобы в дальнейшем обучать школьников правильно использовать ИИ для повышения своих знаний и компетенций". Также он предложил совместно с профильным комитетом Думы, ведущими российскими технологическими компаниями обсудить вопросы использования искусственного интеллекта в педагогическом образовании и нейросетей для снижения бюрократической нагрузки на учителей. Парламентарий подчеркнул, что школьники используют искусственный интеллект для подготовки к сдаче ЕГЭ, при этом учителя находятся "вне контекста и не понимают сущность и потенциал использования ИИ в образовании". Кроме этого, Даванков считает, что необходимо поддержать педагогов, которые внедряют нейросети в образовательный процесс. "Рассчитываем, что министерство поддержит предложение по использованию нейросетей для снижения бюрократической нагрузки на учителей. Нужно поддержать педагогов, внедряющих нейросети в образовательный процесс ", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии.
https://ria.ru/20230424/nauka-1866909410.html
https://ria.ru/20230510/knigi-1870773626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, сергей кравцов, россия, госдума рф
Образование - Общество, Сергей Кравцов, Россия, Госдума РФ, Год педагога и наставника
В Думе предложили обучать школьников работе с искусственным интеллектом
Депутат Даванков предложил обучать школьников использованию искусственного интеллекта
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой обучать школьников использованию искусственного интеллекта, копия обращения парламентария имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным уже сейчас внедрять современные цифровые инструменты образования в школы России
. Обучение учащихся использованию ИИ в школах может помочь им развить навык критического мышления и анализа, а также готовить их к рынку труда будущего", - отметил Даванков в документе.
Даванков также направил обращение директору Ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта" Наталье Мальцевой
с просьбой рассмотреть возможность разработки образовательного курса для учителей в части обучения их использованию искусственного интеллекта, "чтобы в дальнейшем обучать школьников правильно использовать ИИ для повышения своих знаний и компетенций".
Также он предложил совместно с профильным комитетом Думы, ведущими российскими технологическими компаниями обсудить вопросы использования искусственного интеллекта в педагогическом образовании и нейросетей для снижения бюрократической нагрузки на учителей.
В России научат нейросеть помогать человеку в выборе решений
Парламентарий подчеркнул, что школьники используют искусственный интеллект для подготовки к сдаче ЕГЭ, при этом учителя находятся "вне контекста и не понимают сущность и потенциал использования ИИ в образовании".
Кроме этого, Даванков считает, что необходимо поддержать педагогов, которые внедряют нейросети в образовательный процесс.
"Рассчитываем, что министерство поддержит предложение по использованию нейросетей для снижения бюрократической нагрузки на учителей. Нужно поддержать педагогов, внедряющих нейросети в образовательный процесс ", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии.
В России вышла написанная в соавторстве с искусственным интеллектом книга