https://ria.ru/20230511/gumpomosch-1871072244.html
Калининградцам, находящимся на СВО, передали гумпомощь от жителей региона
Калининградцам, находящимся на СВО, передали гумпомощь от жителей региона - РИА Новости, 11.05.2023
Калининградцам, находящимся на СВО, передали гумпомощь от жителей региона
Более 40 тонн груза с гуманитарной помощью передали калининградцам, находящимся в зоне специальной военной операции, в том числе квадрокоптеры, компьютеры,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:29
2023-05-11T15:29
2023-05-11T15:29
надежные люди
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Более 40 тонн груза с гуманитарной помощью передали калининградцам, находящимся в зоне специальной военной операции, в том числе квадрокоптеры, компьютеры, аптечки и спецодежду, сообщила пресс-служба регионального правительства на странице в соцсети "ВКонтакте". "Около 40 тонн груза собрали неравнодушные жители нашего региона: компьютерная техника; квадрокоптеры, приборы ночного видения; полевые аптечки; медицинские препараты; продукты питания; спецодежда (сапоги, брюки, куртки и т.д.); маскировочные сети; посылки от детей (открытки и поделки)",- рассказали в пресс-службе. Гуманитарную помощь участникам СВО привезли активисты Калининградского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана вместе с главами администраций Багратионовского, Славского и Ладушкинского муниципальных округов. Также военнослужащим передали автомобиль УАЗ СГР, а в госпиталь ДНР – аппарат УЗИ. Во время поездки участники гуманитарной миссии посетили 336-ю бригаду морской пехоты, 1004-й полк, добровольцев из отряда "Барс-20", подразделение "Ночные волки" и навестили раненых участников СВО в донецком госпитале.
https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870962262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область
Надежные люди, Калининградская область
Калининградцам, находящимся на СВО, передали гумпомощь от жителей региона
Калининградцам, находящимся на СВО, передали более 40 тонн гумпомощи от жителей региона
КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости.
Более 40 тонн груза с гуманитарной помощью передали калининградцам, находящимся в зоне специальной военной операции, в том числе квадрокоптеры, компьютеры, аптечки и спецодежду, сообщила пресс-служба регионального правительства на странице в соцсети "ВКонтакте
".
"Около 40 тонн груза собрали неравнодушные жители нашего региона: компьютерная техника; квадрокоптеры, приборы ночного видения; полевые аптечки; медицинские препараты; продукты питания; спецодежда (сапоги, брюки, куртки и т.д.); маскировочные сети; посылки от детей (открытки и поделки)",- рассказали в пресс-службе.
Гуманитарную помощь участникам СВО привезли активисты Калининградского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана вместе с главами администраций Багратионовского, Славского и Ладушкинского муниципальных округов.
Также военнослужащим передали автомобиль УАЗ
СГР, а в госпиталь ДНР
– аппарат УЗИ.
Во время поездки участники гуманитарной миссии посетили 336-ю бригаду морской пехоты, 1004-й полк, добровольцев из отряда "Барс-20", подразделение "Ночные волки" и навестили раненых участников СВО в донецком госпитале.
Из Башкирии в зону спецоперации отправили бронированную технику