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Калининградцам, находящимся на СВО, передали гумпомощь от жителей региона - РИА Новости, 11.05.2023
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15:29 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/gumpomosch-1871072244.html
Калининградцам, находящимся на СВО, передали гумпомощь от жителей региона
Калининградцам, находящимся на СВО, передали гумпомощь от жителей региона - РИА Новости, 11.05.2023
Калининградцам, находящимся на СВО, передали гумпомощь от жителей региона
Более 40 тонн груза с гуманитарной помощью передали калининградцам, находящимся в зоне специальной военной операции, в том числе квадрокоптеры, компьютеры,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:29
2023-05-11T15:29
надежные люди
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Более 40 тонн груза с гуманитарной помощью передали калининградцам, находящимся в зоне специальной военной операции, в том числе квадрокоптеры, компьютеры, аптечки и спецодежду, сообщила пресс-служба регионального правительства на странице в соцсети "ВКонтакте". "Около 40 тонн груза собрали неравнодушные жители нашего региона: компьютерная техника; квадрокоптеры, приборы ночного видения; полевые аптечки; медицинские препараты; продукты питания; спецодежда (сапоги, брюки, куртки и т.д.); маскировочные сети; посылки от детей (открытки и поделки)",- рассказали в пресс-службе. Гуманитарную помощь участникам СВО привезли активисты Калининградского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана вместе с главами администраций Багратионовского, Славского и Ладушкинского муниципальных округов. Также военнослужащим передали автомобиль УАЗ СГР, а в госпиталь ДНР – аппарат УЗИ. Во время поездки участники гуманитарной миссии посетили 336-ю бригаду морской пехоты, 1004-й полк, добровольцев из отряда "Барс-20", подразделение "Ночные волки" и навестили раненых участников СВО в донецком госпитале.
https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870962262.html
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калининградская область
Надежные люди, Калининградская область
Надежные люди
Калининградцам, находящимся на СВО, передали гумпомощь от жителей региона

Калининградцам, находящимся на СВО, передали более 40 тонн гумпомощи от жителей региона

© Фото : Правительство Калининградской области/ВКонтактеОтправка гумпомощи
Отправка гумпомощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : Правительство Калининградской области/ВКонтакте
Отправка гумпомощи
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Более 40 тонн груза с гуманитарной помощью передали калининградцам, находящимся в зоне специальной военной операции, в том числе квадрокоптеры, компьютеры, аптечки и спецодежду, сообщила пресс-служба регионального правительства на странице в соцсети "ВКонтакте".
"Около 40 тонн груза собрали неравнодушные жители нашего региона: компьютерная техника; квадрокоптеры, приборы ночного видения; полевые аптечки; медицинские препараты; продукты питания; спецодежда (сапоги, брюки, куртки и т.д.); маскировочные сети; посылки от детей (открытки и поделки)",- рассказали в пресс-службе.
Гуманитарную помощь участникам СВО привезли активисты Калининградского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана вместе с главами администраций Багратионовского, Славского и Ладушкинского муниципальных округов.
Также военнослужащим передали автомобиль УАЗ СГР, а в госпиталь ДНР – аппарат УЗИ.
Во время поездки участники гуманитарной миссии посетили 336-ю бригаду морской пехоты, 1004-й полк, добровольцев из отряда "Барс-20", подразделение "Ночные волки" и навестили раненых участников СВО в донецком госпитале.
Техника для отправки в зону СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Из Башкирии в зону спецоперации отправили бронированную технику
Вчера, 10:57
 
Надежные людиКалининградская область
 
 
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