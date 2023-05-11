https://ria.ru/20230511/gumpomosch-1871072244.html

Калининградцам, находящимся на СВО, передали гумпомощь от жителей региона

Калининградцам, находящимся на СВО, передали гумпомощь от жителей региона - РИА Новости, 11.05.2023

Калининградцам, находящимся на СВО, передали гумпомощь от жителей региона

Более 40 тонн груза с гуманитарной помощью передали калининградцам, находящимся в зоне специальной военной операции, в том числе квадрокоптеры, компьютеры,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:29

2023-05-11T15:29

2023-05-11T15:29

надежные люди

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Более 40 тонн груза с гуманитарной помощью передали калининградцам, находящимся в зоне специальной военной операции, в том числе квадрокоптеры, компьютеры, аптечки и спецодежду, сообщила пресс-служба регионального правительства на странице в соцсети "ВКонтакте". "Около 40 тонн груза собрали неравнодушные жители нашего региона: компьютерная техника; квадрокоптеры, приборы ночного видения; полевые аптечки; медицинские препараты; продукты питания; спецодежда (сапоги, брюки, куртки и т.д.); маскировочные сети; посылки от детей (открытки и поделки)",- рассказали в пресс-службе. Гуманитарную помощь участникам СВО привезли активисты Калининградского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана вместе с главами администраций Багратионовского, Славского и Ладушкинского муниципальных округов. Также военнослужащим передали автомобиль УАЗ СГР, а в госпиталь ДНР – аппарат УЗИ. Во время поездки участники гуманитарной миссии посетили 336-ю бригаду морской пехоты, 1004-й полк, добровольцев из отряда "Барс-20", подразделение "Ночные волки" и навестили раненых участников СВО в донецком госпитале.

https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870962262.html

калининградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининградская область