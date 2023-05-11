https://ria.ru/20230511/gruziya-1870966998.html

Источник: рейсы из России в Грузию могут запустить на следующей неделе

Источник: рейсы из России в Грузию могут запустить на следующей неделе - РИА Новости, 11.05.2023

Источник: рейсы из России в Грузию могут запустить на следующей неделе

Российские компании могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе, заявил РИА Новости источник в авиакругах. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:07

2023-05-11T11:07

2023-05-11T12:20

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские компании могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе, заявил РИА Новости источник в авиакругах.Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.В Грузии заявили, что разрешат совершать полеты всем обратившимся авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.

https://ria.ru/20230511/aviabilety-1870886807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, грузия, россия