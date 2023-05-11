https://ria.ru/20230511/gruziya-1870966998.html
Источник: рейсы из России в Грузию могут запустить на следующей неделе
Источник: рейсы из России в Грузию могут запустить на следующей неделе - РИА Новости, 11.05.2023
Источник: рейсы из России в Грузию могут запустить на следующей неделе
Российские компании могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе, заявил РИА Новости источник в авиакругах. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:07
2023-05-11T11:07
2023-05-11T12:20
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские компании могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе, заявил РИА Новости источник в авиакругах.Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.В Грузии заявили, что разрешат совершать полеты всем обратившимся авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, грузия, россия
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Россия
Источник: рейсы из России в Грузию могут запустить на следующей неделе
Российские авиакомпании могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские компании могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе, заявил РИА Новости источник в авиакругах.
«
"Старт полетов из России в Грузию планируется на следующей неделе", — сказал собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин
отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
В Грузии заявили, что разрешат совершать полеты всем обратившимся авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.
Эксперт рассказал, когда подешевеют авиабилеты в Грузию