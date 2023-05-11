https://ria.ru/20230511/gruziya-1870924430.html

В Грузии заявили, что не допустят ксенофобии в отношении русских

В Грузии заявили, что не допустят ксенофобии в отношении русских - РИА Новости, 11.05.2023

В Грузии заявили, что не допустят ксенофобии в отношении русских

Грузинское руководство не допустит проведения ксенофобской кампании в адрес русских в случае увеличения потока их потока после решения РФ о начале прямых... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T02:22

2023-05-11T02:22

2023-05-11T02:22

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грузия

россия

украина

ираклий кобахидзе

владимир путин

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ТБИЛИСИ, 11 мая - РИА Новости. Грузинское руководство не допустит проведения ксенофобской кампании в адрес русских в случае увеличения потока их потока после решения РФ о начале прямых авиарейсов между странами, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. "Несмотря на прошедшие три ксенофобские кампании (со стороны оппозиции), мы доказали, что ситуация находится под контролем и никакая угроза не стоит перед нашими национальными интересами. Мы также не допустим проведения этнических ксенофобских кампаний, в Грузии нет места ксенофобии. Грузия гордится своей толерантностью…", - заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди". Глава партии напомнил, что в прошлом году оппозиция пыталась посеять панику в стране на фоне якобы большого притока россиян в начале конфликта с Украиной, затем во время туристического сезона и во время объявленной в России частичной мобилизации. "Во всех трех случаях сеяли панику, что являлось спекуляцией и ксенофобской кампанией. Это продолжение либерального фашизма",- заявил Кобахидзе.

https://ria.ru/20230511/gruziya-1870919223.html

https://ria.ru/20230511/gruziya-1870885431.html

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в мире, грузия, россия, украина, ираклий кобахидзе, владимир путин