Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько россиян поедут на отдых в Грузию - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
00:07 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/gruziya-1870885431.html
Эксперты рассказали, сколько россиян поедут на отдых в Грузию
Эксперты рассказали, сколько россиян поедут на отдых в Грузию - РИА Новости, 11.05.2023
Эксперты рассказали, сколько россиян поедут на отдых в Грузию
Число россиян, готовых посетить Грузию, после отмены запрета на прямое авиасообщение и продажу туристических путевок может превысить показатели 2018 года и... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T00:07
2023-05-11T00:07
туризм
новости - туризм
грузия
россия
российский союз туриндустрии (рст)
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870875424_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_8d96480f3155df6be91bc5fd17fffe0f.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число россиян, готовых посетить Грузию, после отмены запрета на прямое авиасообщение и продажу туристических путевок может превысить показатели 2018 года и составить по итогам текущего года более миллиона человек, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Поток Грузию потенциально может быть очень большим и превзойти показатели 2018 года (тогда турпоток составил 1,2 миллиона человек - ред.). Помешать этому могут два ограничения: во-первых, по количеству бортов, которым можно летать за рубеж, так как пока непонятна позиция грузинских властей в отношении российских самолетов с двойной регистрацией. Во-вторых, это емкость объектов размещения", – сказал Уманский. По его словам, Грузия имеет ограниченный номерной фонд. Отели, потеряв российских туристов, заменили их иностранными."Уже май, основные контракты с туркомпаниями и рынками, на которые ориентирован грузинский турпродукт, сформированы и работа запущена. Поэтому сейчас сложно добрать гостиничные номера. Эти ограничивающие факторы будут в значительной степени влиять на потенциал турпотока", – пояснил президент РСТ. Минтранс РФ ранее в среду сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.Согласно опубликованному в среду указу президента России Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажи туров.
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870882734.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870875424_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f16915b32936cda68bd71716ca37282b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, грузия, россия, российский союз туриндустрии (рст), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты рассказали, сколько россиян поедут на отдых в Грузию

РСТ: турпоток из России в Грузию с началом прямых рейсов может превысить миллион человек

© iStock.com / Alice WanwaramethПляж в Батуми, Грузия
Пляж в Батуми, Грузия - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© iStock.com / Alice Wanwarameth
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число россиян, готовых посетить Грузию, после отмены запрета на прямое авиасообщение и продажу туристических путевок может превысить показатели 2018 года и составить по итогам текущего года более миллиона человек, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Поток Грузию потенциально может быть очень большим и превзойти показатели 2018 года (тогда турпоток составил 1,2 миллиона человек - ред.). Помешать этому могут два ограничения: во-первых, по количеству бортов, которым можно летать за рубеж, так как пока непонятна позиция грузинских властей в отношении российских самолетов с двойной регистрацией. Во-вторых, это емкость объектов размещения", – сказал Уманский.
По его словам, Грузия имеет ограниченный номерной фонд. Отели, потеряв российских туристов, заменили их иностранными."Уже май, основные контракты с туркомпаниями и рынками, на которые ориентирован грузинский турпродукт, сформированы и работа запущена. Поэтому сейчас сложно добрать гостиничные номера. Эти ограничивающие факторы будут в значительной степени влиять на потенциал турпотока", – пояснил президент РСТ.
Минтранс РФ ранее в среду сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
Согласно опубликованному в среду указу президента России Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажи туров.
Вид на Батуми, Грузия - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Туроператоры назвали страну, которая летом может стать альтернативой Турции
Вчера, 19:00
 
ТуризмНовости - ТуризмГрузияРоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)куда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала