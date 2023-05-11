https://ria.ru/20230511/gruziya-1870885431.html

Эксперты рассказали, сколько россиян поедут на отдых в Грузию

Эксперты рассказали, сколько россиян поедут на отдых в Грузию - РИА Новости, 11.05.2023

Эксперты рассказали, сколько россиян поедут на отдых в Грузию

Число россиян, готовых посетить Грузию, после отмены запрета на прямое авиасообщение и продажу туристических путевок может превысить показатели 2018 года и... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T00:07

2023-05-11T00:07

2023-05-11T00:07

туризм

новости - туризм

грузия

россия

российский союз туриндустрии (рст)

куда можно лететь

отдых на море

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число россиян, готовых посетить Грузию, после отмены запрета на прямое авиасообщение и продажу туристических путевок может превысить показатели 2018 года и составить по итогам текущего года более миллиона человек, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Поток Грузию потенциально может быть очень большим и превзойти показатели 2018 года (тогда турпоток составил 1,2 миллиона человек - ред.). Помешать этому могут два ограничения: во-первых, по количеству бортов, которым можно летать за рубеж, так как пока непонятна позиция грузинских властей в отношении российских самолетов с двойной регистрацией. Во-вторых, это емкость объектов размещения", – сказал Уманский. По его словам, Грузия имеет ограниченный номерной фонд. Отели, потеряв российских туристов, заменили их иностранными."Уже май, основные контракты с туркомпаниями и рынками, на которые ориентирован грузинский турпродукт, сформированы и работа запущена. Поэтому сейчас сложно добрать гостиничные номера. Эти ограничивающие факторы будут в значительной степени влиять на потенциал турпотока", – пояснил президент РСТ. Минтранс РФ ранее в среду сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.Согласно опубликованному в среду указу президента России Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажи туров.

https://ria.ru/20230510/gruziya-1870882734.html

грузия

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, грузия, россия, российский союз туриндустрии (рст), куда можно лететь, отдых на море