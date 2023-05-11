Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Сербия приостановила планы по упрощению выдачи гражданства для россиян - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/grazhdanstvo-1871045181.html
СМИ: Сербия приостановила планы по упрощению выдачи гражданства для россиян
СМИ: Сербия приостановила планы по упрощению выдачи гражданства для россиян - РИА Новости, 11.05.2023
СМИ: Сербия приостановила планы по упрощению выдачи гражданства для россиян
Сербия, предположительно, под давлением ЕС временно отказалась от плана по предоставлению гражданства россиянам и гражданам других стран, прожившим в стране... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:20
2023-05-11T14:20
в мире
сербия
евросоюз
еврокомиссия
россия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855747012_0:328:3055:2047_1920x0_80_0_0_9e4172915a6400c9261f31d4b33ca562.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сербия, предположительно, под давлением ЕС временно отказалась от плана по предоставлению гражданства россиянам и гражданам других стран, прожившим в стране год, пишет газета Financial Times. Газета отмечает, что в законопроекте, представленном правительством в Белграде в апреле, указывалось, что одного года временного проживания будет достаточно для того, чтобы иностранцы, работавшие в местных компаниях или самозанятые, могли получить сербский паспорт. В настоящее время иностранцам необходимо прожить в Сербии не менее пяти лет, прежде чем подавать заявление на получение гражданства. "Сербия приостановила планы по выдаче паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, которые прожили в стране всего один год, поскольку ЕС предупредил, что может приостановить безвизовый режим для балканской страны", - говорится в сообщении издания, которое не приводит источник информации. Газета добавляет со ссылкой на советника правительства Сербии, что законопроект был "просто предложением", которое "не было принято". Однако, как пишет Financial Times, Еврокомиссия заметила в этом законопроекте возможную угрозу безопасности ЕС, которая может привести к отмене безвизового режима с Сербией. "В случае, если будет сочтено, что предоставление гражданства представляет повышенный риск для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен", - говорится в заявлении Еврокомиссии, которое приводит Financial Times. Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
https://ria.ru/20230510/dotatsii-1870865490.html
https://ria.ru/20230509/serbiya-1870537977.html
сербия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855747012_294:0:3023:2047_1920x0_80_0_0_dc06cc02375d0024c18178eb66ac83c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, евросоюз, еврокомиссия, россия, европа
В мире, Сербия, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Европа
СМИ: Сербия приостановила планы по упрощению выдачи гражданства для россиян

FT: Сербия приостановила планы по выдаче гражданства россиянам, прожившим в стране год

© AP Photo / Darko VojinovicФлаг Сербии в Белграде
Флаг Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаг Сербии в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сербия, предположительно, под давлением ЕС временно отказалась от плана по предоставлению гражданства россиянам и гражданам других стран, прожившим в стране год, пишет газета Financial Times.
Газета отмечает, что в законопроекте, представленном правительством в Белграде в апреле, указывалось, что одного года временного проживания будет достаточно для того, чтобы иностранцы, работавшие в местных компаниях или самозанятые, могли получить сербский паспорт. В настоящее время иностранцам необходимо прожить в Сербии не менее пяти лет, прежде чем подавать заявление на получение гражданства.
Здание Европарламента - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
ЕП призвал Евросоюз пересмотреть дотации Сербии за пророссийскую позицию
10 мая, 17:58
"Сербия приостановила планы по выдаче паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, которые прожили в стране всего один год, поскольку ЕС предупредил, что может приостановить безвизовый режим для балканской страны", - говорится в сообщении издания, которое не приводит источник информации.
Газета добавляет со ссылкой на советника правительства Сербии, что законопроект был "просто предложением", которое "не было принято".
Однако, как пишет Financial Times, Еврокомиссия заметила в этом законопроекте возможную угрозу безопасности ЕС, которая может привести к отмене безвизового режима с Сербией. "В случае, если будет сочтено, что предоставление гражданства представляет повышенный риск для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен", - говорится в заявлении Еврокомиссии, которое приводит Financial Times.
Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Сербия предложила поправку к резолюции Совета Европы с нападками на Россию
9 мая, 00:36
 
В миреСербияЕвросоюзЕврокомиссияРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала