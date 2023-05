https://ria.ru/20230511/grazhdanstvo-1871045181.html

СМИ: Сербия приостановила планы по упрощению выдачи гражданства для россиян

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сербия, предположительно, под давлением ЕС временно отказалась от плана по предоставлению гражданства россиянам и гражданам других стран, прожившим в стране год, пишет газета Financial Times. Газета отмечает, что в законопроекте, представленном правительством в Белграде в апреле, указывалось, что одного года временного проживания будет достаточно для того, чтобы иностранцы, работавшие в местных компаниях или самозанятые, могли получить сербский паспорт. В настоящее время иностранцам необходимо прожить в Сербии не менее пяти лет, прежде чем подавать заявление на получение гражданства. "Сербия приостановила планы по выдаче паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, которые прожили в стране всего один год, поскольку ЕС предупредил, что может приостановить безвизовый режим для балканской страны", - говорится в сообщении издания, которое не приводит источник информации. Газета добавляет со ссылкой на советника правительства Сербии, что законопроект был "просто предложением", которое "не было принято". Однако, как пишет Financial Times, Еврокомиссия заметила в этом законопроекте возможную угрозу безопасности ЕС, которая может привести к отмене безвизового режима с Сербией. "В случае, если будет сочтено, что предоставление гражданства представляет повышенный риск для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен", - говорится в заявлении Еврокомиссии, которое приводит Financial Times. Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.

