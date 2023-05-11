https://ria.ru/20230511/gorlovka-1870961068.html

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО "Град"

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО "Град" - РИА Новости, 11.05.2023

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Никитинскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:52

2023-05-11T10:52

2023-05-11T10:52

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Никитинскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:00 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО "Град"", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 9.50 украинские военные выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230511/obstrely-1870949525.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия