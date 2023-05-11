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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО "Град" - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/gorlovka-1870961068.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО "Град" - РИА Новости, 11.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Никитинскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:52
2023-05-11T10:52
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Никитинскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:00 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО "Град"", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 9.50 украинские военные выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230511/obstrely-1870949525.html
https://ria.ru/20230511/obstrel-1870932261.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО "Град"

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Никитинскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:00 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО "Град"", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Кроме того, в 9.50 украинские военные выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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