https://ria.ru/20230511/gladkov-1871113505.html

Гладков открыл белгородский военно-спортивный центр для молодежи

Гладков открыл белгородский военно-спортивный центр для молодежи - РИА Новости, 11.05.2023

Гладков открыл белгородский военно-спортивный центр для молодежи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи региона, где будут... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:41

2023-05-11T17:41

2023-05-11T17:48

россия

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи региона, где будут проходить внеурочные занятия по огневой, инженерной подготовке, медицинской помощи и другим направлениям, сообщила пресс-служба правительства области. "Центр рассчитан как на работу со старшеклассниками, которые сидят сейчас здесь, так и на работу по подготовке к службе в вооружённых силах… Наша задача — выстроить этот процесс максимально эффективным и, конечно, очень хочу, чтобы уже через 2-3 месяца мы открыли такие центры во всех 22 муниципальных образованиях области", — обратился к ребятам и их инструкторам глава региона, слова которого приводит пресс-служба. Сообщается, что программа работы центра рассчитана на 144 часа и включает в себя огневую, тактико-специальную, инженерную подготовки, изучение БПЛА, тактической медицины, приборов связи и патриотическое воспитание. Для её реализации приобретено всё необходимое снаряжение и оборудование. Всего в России 12 таких центров. Первыми обучающимися станут 300 юношей — ученики десятых классов школ Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа. Программа обучения будет осуществляться во внеурочное время. "Наставники центра прошли трёхмесячное обучение в академии спецназа в Гудермесе, а также в Центре знаний "Машук" и на базе Московского государственного университета. Программа подготовки инструкторов включала самый широкий спектр дисциплин – от тактико-специальных до педагогических", - отметили в пресс-службе. "Мы очень быстро провели огромный объём работы, в первую очередь, конечно, подготовили инструкторов. Но, если честно, значительную практику они получили на предыдущих местах службы, практически все имеют боевой опыт", — отметил губернатор Белгородской области. Отмечается также, что Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи Белгородской области — единственный в ЦФО. Его создание на территории региона инициировал губернатор Гладков.

https://ria.ru/20230504/agrarii-1869766097.html

https://ria.ru/20230414/gladkov-1865440722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белгород, вячеслав гладков