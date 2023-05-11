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Сахалинская компания подарила военным в зоне СВО антидронные ружья "Гарпия" - РИА Новости, 11.05.2023
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06:15 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/garpiya-1870931168.html
Сахалинская компания подарила военным в зоне СВО антидронные ружья "Гарпия"
Сахалинская компания подарила военным в зоне СВО антидронные ружья "Гарпия" - РИА Новости, 11.05.2023
Сахалинская компания подарила военным в зоне СВО антидронные ружья "Гарпия"
Современные антидронные ружья для применения в зоне проведения СВО подарила военнослужащим одна из компаний Сахалина, сообщила пресс-служба Восточного военного... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T06:15
2023-05-11T06:15
сахалин
безопасность
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая – РИА Новости. Современные антидронные ружья для применения в зоне проведения СВО подарила военнослужащим одна из компаний Сахалина, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО). По информации пресс-службы, после получения антидронных ружей "Гарпия" расчеты РЭБ провели тренировку по блокированию разведывательных квадрокоптеров условного противника. Данные ружья блокируют частоты управления не только современных квадрокоптеров, но и других средств беспилотной летательной авиации. Мощная направленная антенна с высоким коэффициентом усиления и с углом направленности в 45 градусов действует на дроны и квадрокоптеры на расстоянии до двух километров. Электронный импульс "Гарпии" лишает дрон связи с оператором, а также приводит к потере геоданных и прекращению видеосъемки, если таковая велась. После этого аппарат приземляется на землю в течение нескольких минут. "Данные средства показали себя очень эффективно, что позволит военнослужащим ВВО защитить места дислокации личного состава и вооружения от вражеских беспилотников в зоне проведения СВО", - отмечает пресс-служба округа.
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1870927971.html
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сахалин, безопасность
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Сахалинская компания подарила военным в зоне СВО антидронные ружья "Гарпия"

Одна из компаний в Сахалине подарила военнослужащим в зоне СВО антидронные ружья "Гарпия"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая – РИА Новости. Современные антидронные ружья для применения в зоне проведения СВО подарила военнослужащим одна из компаний Сахалина, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
«
"На Сахалине военнослужащим подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа коллектив одной из коммерческих организаций островного региона передал современные антидронные ружья. Церемония вручения средств борьбы с квадрокоптерами состоялась на полигоне "Троицкий", где ежедневно проходят подготовку добровольцы и военнослужащие ВВО перед отправкой в зону проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, после получения антидронных ружей "Гарпия" расчеты РЭБ провели тренировку по блокированию разведывательных квадрокоптеров условного противника. Данные ружья блокируют частоты управления не только современных квадрокоптеров, но и других средств беспилотной летательной авиации. Мощная направленная антенна с высоким коэффициентом усиления и с углом направленности в 45 градусов действует на дроны и квадрокоптеры на расстоянии до двух километров. Электронный импульс "Гарпии" лишает дрон связи с оператором, а также приводит к потере геоданных и прекращению видеосъемки, если таковая велась. После этого аппарат приземляется на землю в течение нескольких минут.
"Данные средства показали себя очень эффективно, что позволит военнослужащим ВВО защитить места дислокации личного состава и вооружения от вражеских беспилотников в зоне проведения СВО", - отмечает пресс-служба округа.
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