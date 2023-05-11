Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии приветствовал решение России об отмене виз - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:08 11.05.2023 (обновлено: 18:24 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/garibashvili-1871103211.html
Премьер Грузии приветствовал решение России об отмене виз
Премьер Грузии приветствовал решение России об отмене виз - РИА Новости, 11.05.2023
Премьер Грузии приветствовал решение России об отмене виз
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поддержал решение Москвы об отмене виз и возобновлении авиарейсов между странами. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:08
2023-05-11T18:24
в мире
грузия
россия
ираклий гарибашвили
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104800/58/1048005851_0:451:5563:3580_1920x0_80_0_0_af85a295e9e28747ee3494261cddf2c1.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поддержал решение Москвы об отмене виз и возобновлении авиарейсов между странами. Премьер подчеркнул, что приветствует все решения, которые облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для грузин. Говоря о возобновлении авиарейсов в условиях западных санкций, Гарибашвили привел примеры Армении и Азербайджана, а также Турции, ОАЭ и Израиля. Он отметил, что у всех этих государств есть прямое авиасообщение с Россией.Накануне президент Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.В свою очередь, в Минэкономики Грузии заявили, что разрешат совершать полеты всем обратившимся авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.
https://ria.ru/20230511/dopusk-1871050244.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104800/58/1048005851_618:0:5563:3709_1920x0_80_0_0_6d46fc5cd6cd3a7557d15ec8c6c60b03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, ираклий гарибашвили, новости - туризм
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Гарибашвили, Туризм, Новости - Туризм
Премьер Грузии приветствовал решение России об отмене виз

Премьер Грузии Гарибашвили приветствовал решение России об отмене виз и пуске авиарейсов

© AP Photo / Markus SchreiberПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поддержал решение Москвы об отмене виз и возобновлении авиарейсов между странами.
«

"У нас миллион этнических грузин, соотечественников в России, у них здесь члены семьи, родственники. Конечно, очень важно облегчить их передвижение. Это положительное решение", — сказал он журналистам.

Премьер подчеркнул, что приветствует все решения, которые облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для грузин. Говоря о возобновлении авиарейсов в условиях западных санкций, Гарибашвили привел примеры Армении и Азербайджана, а также Турции, ОАЭ и Израиля. Он отметил, что у всех этих государств есть прямое авиасообщение с Россией.
Накануне президент Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
В свою очередь, в Минэкономики Грузии заявили, что разрешат совершать полеты всем обратившимся авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Red Wings запросила допуски на полеты в Грузию
Вчера, 14:36
 
ТуризмВ миреГрузияРоссияИраклий ГарибашвилиНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала