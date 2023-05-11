https://ria.ru/20230511/garibashvili-1871103211.html

Премьер Грузии приветствовал решение России об отмене виз

Премьер Грузии приветствовал решение России об отмене виз - РИА Новости, 11.05.2023

Премьер Грузии приветствовал решение России об отмене виз

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поддержал решение Москвы об отмене виз и возобновлении авиарейсов между странами. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:08

2023-05-11T17:08

2023-05-11T18:24

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ТБИЛИСИ, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поддержал решение Москвы об отмене виз и возобновлении авиарейсов между странами. Премьер подчеркнул, что приветствует все решения, которые облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для грузин. Говоря о возобновлении авиарейсов в условиях западных санкций, Гарибашвили привел примеры Армении и Азербайджана, а также Турции, ОАЭ и Израиля. Он отметил, что у всех этих государств есть прямое авиасообщение с Россией.Накануне президент Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.В свою очередь, в Минэкономики Грузии заявили, что разрешат совершать полеты всем обратившимся авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.

https://ria.ru/20230511/dopusk-1871050244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, грузия, россия, ираклий гарибашвили, новости - туризм