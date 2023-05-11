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Франция выразила готовность усилить кооперацию с КНР по украинскому вопросу - РИА Новости, 11.05.2023
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05:16 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/frantsiya-1870929189.html
Франция выразила готовность усилить кооперацию с КНР по украинскому вопросу
Франция выразила готовность усилить кооперацию с КНР по украинскому вопросу - РИА Новости, 11.05.2023
Франция выразила готовность усилить кооперацию с КНР по украинскому вопросу
Франция готова усиливать взаимодействие с Китаем по украинскому вопросу, заявила глава французского МИД Катрин Колонна в ходе встречи со своим китайским... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T05:16
2023-05-11T05:16
китай
франция
париж
катрин колонна
цинь ган
си цзиньпин
в мире
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ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Франция готова усиливать взаимодействие с Китаем по украинскому вопросу, заявила глава французского МИД Катрин Колонна в ходе встречи со своим китайским коллегой Цинь Ганом в Париже. Цинь Ган, в свою очередь, подчеркнул, что отправной точкой Китая в решении украинского кризиса являются положения, выдвинутые председателем Си Цзиньпином. "Китай привержен содействию политическому урегулированию кризиса, поддерживает взаимодействие со всеми сторонами и продолжит играть конструктивную роль в этом вопросе", - сказал глава китайского МИД. Председатель КНР Си Цзиньпин в конце августа провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники написало, что президент Франции хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечалось, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров.
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китай, франция, париж, катрин колонна, цинь ган, си цзиньпин, в мире
Китай, Франция, Париж, Катрин Колонна, Цинь Ган, Си Цзиньпин, В мире
Франция выразила готовность усилить кооперацию с КНР по украинскому вопросу

Глава МИД Франции Колонн: Париж готов усилить взаимодействие с КНР по украинскому вопросу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Франция готова усиливать взаимодействие с Китаем по украинскому вопросу, заявила глава французского МИД Катрин Колонна в ходе встречи со своим китайским коллегой Цинь Ганом в Париже.
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"Китай играет важную роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире. Франция готова усиливать взаимодействие с Китаем по украинскому вопросу и другим важным международным и региональным проблемам, находить больше точек соприкосновения", - заявила Колонна, слова которой приводит МИД КНР.
Цинь Ган, в свою очередь, подчеркнул, что отправной точкой Китая в решении украинского кризиса являются положения, выдвинутые председателем Си Цзиньпином.
"Китай привержен содействию политическому урегулированию кризиса, поддерживает взаимодействие со всеми сторонами и продолжит играть конструктивную роль в этом вопросе", - сказал глава китайского МИД.
Председатель КНР Си Цзиньпин в конце августа провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники написало, что президент Франции хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечалось, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров.
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