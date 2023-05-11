https://ria.ru/20230511/forum-1870956201.html

Путин поприветствовал участников форума "Здоровье нации"

Путин поприветствовал участников форума "Здоровье нации" - РИА Новости, 11.05.2023

Путин поприветствовал участников форума "Здоровье нации"

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что участники форума "Здоровье нации - основа процветания России", которые в этот раз уделят приоритетное... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:33

2023-05-11T10:33

2023-05-11T10:33

здоровье - общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что участники форума "Здоровье нации - основа процветания России", которые в этот раз уделят приоритетное внимание оказанию медицинской помощи жителям новых регионов, выработают решения и предложения, которые будут реализованы. Форум пройдет 11-13 мая в Москве. "На нынешнем форуме приоритетное внимание будет уделено вопросам охраны здоровья и оказания квалифицированной медицинской помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Уверен, что форум пройдёт успешно, укрепит свой объединяющий, экспертный потенциал. А ваши решения и предложения обязательно воплотятся в конкретные дела и начинания", - говорится в приветствии Путина участникам и гостям форума. Президент отметил, что за прошедшие годы Лига здоровья нации, которая является организатором форума, сделала многое для защиты здоровья и повышения качества жизни людей, продвижения ценностей физической культуры и спорта. Свое приветствие участникам и гостям форума направил также премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что форум является уникальной площадкой, которая дает возможность обменяться опытом, лучшими практикам, технологиями и наметить новые пути совместной деятельности. "Сбережение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни наших граждан - главные государственные задачи. Сегодня правительство ведет активную работу в этом направлении. Многое делает для повышения доступности высокотехнологичной помощи и реабилитации", - подчеркнул Мишустин. По его словам, хорошее самочувствие человека зависит не только от медицины, но и условий труда и отдыха, поэтому популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта уделяется особое внимание.

https://ria.ru/20230510/obyazannosti-1870861389.html

https://ria.ru/20230510/vrachi-1870705212.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, владимир путин, михаил мишустин