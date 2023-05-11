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Путин поприветствовал участников форума "Здоровье нации" - РИА Новости, 11.05.2023
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10:33 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/forum-1870956201.html
Путин поприветствовал участников форума "Здоровье нации"
Путин поприветствовал участников форума "Здоровье нации" - РИА Новости, 11.05.2023
Путин поприветствовал участников форума "Здоровье нации"
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что участники форума "Здоровье нации - основа процветания России", которые в этот раз уделят приоритетное... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:33
2023-05-11T10:33
здоровье - общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что участники форума "Здоровье нации - основа процветания России", которые в этот раз уделят приоритетное внимание оказанию медицинской помощи жителям новых регионов, выработают решения и предложения, которые будут реализованы. Форум пройдет 11-13 мая в Москве. "На нынешнем форуме приоритетное внимание будет уделено вопросам охраны здоровья и оказания квалифицированной медицинской помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Уверен, что форум пройдёт успешно, укрепит свой объединяющий, экспертный потенциал. А ваши решения и предложения обязательно воплотятся в конкретные дела и начинания", - говорится в приветствии Путина участникам и гостям форума. Президент отметил, что за прошедшие годы Лига здоровья нации, которая является организатором форума, сделала многое для защиты здоровья и повышения качества жизни людей, продвижения ценностей физической культуры и спорта. Свое приветствие участникам и гостям форума направил также премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что форум является уникальной площадкой, которая дает возможность обменяться опытом, лучшими практикам, технологиями и наметить новые пути совместной деятельности. "Сбережение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни наших граждан - главные государственные задачи. Сегодня правительство ведет активную работу в этом направлении. Многое делает для повышения доступности высокотехнологичной помощи и реабилитации", - подчеркнул Мишустин. По его словам, хорошее самочувствие человека зависит не только от медицины, но и условий труда и отдыха, поэтому популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта уделяется особое внимание.
https://ria.ru/20230510/obyazannosti-1870861389.html
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здоровье - общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поприветствовал участников форума "Здоровье нации"

Путин рассчитывает на идеи и решения по развитию медпомощи на форуме "Здоровье нации"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВсероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России"
Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что участники форума "Здоровье нации - основа процветания России", которые в этот раз уделят приоритетное внимание оказанию медицинской помощи жителям новых регионов, выработают решения и предложения, которые будут реализованы.
Форум пройдет 11-13 мая в Москве.
"На нынешнем форуме приоритетное внимание будет уделено вопросам охраны здоровья и оказания квалифицированной медицинской помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Уверен, что форум пройдёт успешно, укрепит свой объединяющий, экспертный потенциал. А ваши решения и предложения обязательно воплотятся в конкретные дела и начинания", - говорится в приветствии Путина участникам и гостям форума.
Президент отметил, что за прошедшие годы Лига здоровья нации, которая является организатором форума, сделала многое для защиты здоровья и повышения качества жизни людей, продвижения ценностей физической культуры и спорта.
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Свое приветствие участникам и гостям форума направил также премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что форум является уникальной площадкой, которая дает возможность обменяться опытом, лучшими практикам, технологиями и наметить новые пути совместной деятельности.
"Сбережение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни наших граждан - главные государственные задачи. Сегодня правительство ведет активную работу в этом направлении. Многое делает для повышения доступности высокотехнологичной помощи и реабилитации", - подчеркнул Мишустин.
По его словам, хорошее самочувствие человека зависит не только от медицины, но и условий труда и отдыха, поэтому популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта уделяется особое внимание.
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Здоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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