Финляндия не зафиксировала роста военной активности у границы с Россией
Финляндия после вступления в НАТО не выявила роста военной активности у границы с Россией
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 мая – РИА Новости. Военная активность России на границе в Финляндией не усилилась после ее вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью французскому изданию Ouest France и немецкому изданию Funke.
"Когда мы приняли решение подать заявку на вступление в НАТО прошлой весной, мы ожидали всяческих провокаций со стороны России. Но ничего не произошло. Военная активность России на границе с Финляндией значительно не возросла", - сообщил министр.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.