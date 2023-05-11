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Финляндия не зафиксировала роста военной активности у границы с Россией - РИА Новости, 11.05.2023
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16:35 11.05.2023 (обновлено: 16:36 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/finlyandiya-1871093940.html
Финляндия не зафиксировала роста военной активности у границы с Россией
Финляндия не зафиксировала роста военной активности у границы с Россией - РИА Новости, 11.05.2023
Финляндия не зафиксировала роста военной активности у границы с Россией
Военная активность России на границе в Финляндией не усилилась после ее вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:35
2023-05-11T16:36
в мире
финляндия
швеция
россия
пекка хаависто
нато
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ПАРИЖ, 11 мая – РИА Новости. Военная активность России на границе в Финляндией не усилилась после ее вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью французскому изданию Ouest France и немецкому изданию Funke. "Когда мы приняли решение подать заявку на вступление в НАТО прошлой весной, мы ожидали всяческих провокаций со стороны России. Но ничего не произошло. Военная активность России на границе с Финляндией значительно не возросла", - сообщил министр. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России". До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230421/finlyandiya-1866985159.html
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в мире, финляндия, швеция, россия, пекка хаависто, нато
В мире, Финляндия, Швеция, Россия, Пекка Хаависто, НАТО
Финляндия не зафиксировала роста военной активности у границы с Россией

Финляндия после вступления в НАТО не выявила роста военной активности у границы с Россией

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 мая – РИА Новости. Военная активность России на границе в Финляндией не усилилась после ее вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью французскому изданию Ouest France и немецкому изданию Funke.
"Когда мы приняли решение подать заявку на вступление в НАТО прошлой весной, мы ожидали всяческих провокаций со стороны России. Но ничего не произошло. Военная активность России на границе с Финляндией значительно не возросла", - сообщил министр.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Финляндия вступила в НАТО под давлением пропаганды, считает политолог
21 апреля, 18:51
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Флаг НАТО у здания Генерального штаба Сил обороны Финляндии - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Над Генеральным штабом Финляндии подняли флаг НАТО
4 апреля, 16:42
 
В миреФинляндияШвецияРоссияПекка ХаавистоНАТО
 
 
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