https://ria.ru/20230511/finlyandiya-1871093940.html

Финляндия не зафиксировала роста военной активности у границы с Россией

Финляндия не зафиксировала роста военной активности у границы с Россией - РИА Новости, 11.05.2023

Финляндия не зафиксировала роста военной активности у границы с Россией

Военная активность России на границе в Финляндией не усилилась после ее вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:35

2023-05-11T16:35

2023-05-11T16:36

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ПАРИЖ, 11 мая – РИА Новости. Военная активность России на границе в Финляндией не усилилась после ее вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью французскому изданию Ouest France и немецкому изданию Funke. "Когда мы приняли решение подать заявку на вступление в НАТО прошлой весной, мы ожидали всяческих провокаций со стороны России. Но ничего не произошло. Военная активность России на границе с Финляндией значительно не возросла", - сообщил министр. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России". До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230421/finlyandiya-1866985159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, швеция, россия, пекка хаависто, нато