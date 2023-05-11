https://ria.ru/20230511/festival-1871038697.html
Молодежь из новых регионов России примет участие в фестивале в Волгограде
Молодежь из новых регионов России примет участие в фестивале в Волгограде - РИА Новости, 11.05.2023
Молодежь из новых регионов России примет участие в фестивале в Волгограде
Молодежь из Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской областей примут участие во втором молодежном фестивале "ТриЧетыре" в Волгограде, который состоится 23-24 РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:00
2023-05-11T14:00
2023-05-11T14:00
волгоградская область
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 11 мая - РИА Новости. Молодежь из Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской областей примут участие во втором молодежном фестивале "ТриЧетыре" в Волгограде, который состоится 23-24 июня, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил с молодыми активистами подготовку ко второму молодежному фестивалю "ТриЧетыре". Отмечается, что в ходе встречи организаторы определились с датой его проведения - 23 и 24 июня, а также с главными тематическими площадками мероприятия. По данным администрации, фестиваль пройдет на территории центрального парка культуры и отдыха, "Волгоград Арене" и центральной набережной города. "В этом году в фестивале примут участие не только волгоградцы и жители подшефного Станично-Луганского района ЛНР, но и других регионов, в том числе новых субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что фестиваль пройдет в несколько этапов: отборочный, церемония открытия, соревновательный день и финал, который завершится концертом и фейерверком. По данным администрации, конкурсанты покажут свои таланты в направлениях: "Театр", "Вокал", "Хореография", "Кинематограф", "Фотоискусство", "Медиа", "Интеллект", "За бизнес" и других. Первый региональный молодежный фестиваль "ТриЧетыре" прошел в июне 2022 года, тогда его, по информации властей, посетили 240 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров
ВОЛГОГРАД, 11 мая - РИА Новости. Молодежь из Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской областей примут участие во втором молодежном фестивале "ТриЧетыре" в Волгограде, который состоится 23-24 июня, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
обсудил с молодыми активистами подготовку ко второму молодежному фестивалю "ТриЧетыре". Отмечается, что в ходе встречи организаторы определились с датой его проведения - 23 и 24 июня, а также с главными тематическими площадками мероприятия. По данным администрации, фестиваль пройдет на территории центрального парка культуры и отдыха, "Волгоград Арене" и центральной набережной города.
"В этом году в фестивале примут участие не только волгоградцы и жители подшефного Станично-Луганского района ЛНР
, но и других регионов, в том числе новых субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что фестиваль пройдет в несколько этапов: отборочный, церемония открытия, соревновательный день и финал, который завершится концертом и фейерверком. По данным администрации, конкурсанты покажут свои таланты в направлениях: "Театр", "Вокал", "Хореография", "Кинематограф", "Фотоискусство", "Медиа", "Интеллект", "За бизнес" и других.
Первый региональный молодежный фестиваль "ТриЧетыре" прошел в июне 2022 года, тогда его, по информации властей, посетили 240 тысяч человек.
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