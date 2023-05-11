https://ria.ru/20230511/festival-1871038697.html

Молодежь из новых регионов России примет участие в фестивале в Волгограде

Молодежь из новых регионов России примет участие в фестивале в Волгограде - РИА Новости, 11.05.2023

Молодежь из новых регионов России примет участие в фестивале в Волгограде

Молодежь из Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской областей примут участие во втором молодежном фестивале "ТриЧетыре" в Волгограде, который состоится 23-24 РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:00

2023-05-11T14:00

2023-05-11T14:00

волгоградская область

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 11 мая - РИА Новости. Молодежь из Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской областей примут участие во втором молодежном фестивале "ТриЧетыре" в Волгограде, который состоится 23-24 июня, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил с молодыми активистами подготовку ко второму молодежному фестивалю "ТриЧетыре". Отмечается, что в ходе встречи организаторы определились с датой его проведения - 23 и 24 июня, а также с главными тематическими площадками мероприятия. По данным администрации, фестиваль пройдет на территории центрального парка культуры и отдыха, "Волгоград Арене" и центральной набережной города. "В этом году в фестивале примут участие не только волгоградцы и жители подшефного Станично-Луганского района ЛНР, но и других регионов, в том числе новых субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что фестиваль пройдет в несколько этапов: отборочный, церемония открытия, соревновательный день и финал, который завершится концертом и фейерверком. По данным администрации, конкурсанты покажут свои таланты в направлениях: "Театр", "Вокал", "Хореография", "Кинематограф", "Фотоискусство", "Медиа", "Интеллект", "За бизнес" и других. Первый региональный молодежный фестиваль "ТриЧетыре" прошел в июне 2022 года, тогда его, по информации властей, посетили 240 тысяч человек.

https://ria.ru/20230505/volgograd-1869857967.html

волгоградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волгоградская область, андрей бочаров