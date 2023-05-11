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Кириенко предложил провести Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе" - РИА Новости, 11.05.2023
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13:21 11.05.2023 (обновлено: 14:02 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/festival-1871025551.html
Кириенко предложил провести Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе"
Кириенко предложил провести Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе" - РИА Новости, 11.05.2023
Кириенко предложил провести Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе"
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил провести Всемирный фестиваль молодежи в сочинском центре "Сириус" с 29... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:21
2023-05-11T14:02
россия
владимир путин
сергей кириенко
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил провести Всемирный фестиваль молодежи в сочинском центре "Сириус" с 29 февраля до 7 марта 2024 года. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в феврале-марте 2024 года. "Мы предлагаем провести фестиваль на той же самой территории (что и в 2017 году - ред.) - на территории федерального центра "Сириус", который сегодня является самым уникальным, крупнейшим и самым передовым образовательным центром по выявлению и подготовке молодых талантов во всем мире ", - сказал Кириенко на первом заседании оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что в 2017 году фестиваль молодежи проходил там же и провести его там же будет данью "преемственности". Также Кириенко сказал, что фестиваль начнется с 29 февраля и пройдет до 7 марта 2024 года.
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россия, владимир путин, сергей кириенко, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Общество
Кириенко предложил провести Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе"

Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи состоится с 29 февраля по 7 марта 2024 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил провести Всемирный фестиваль молодежи в сочинском центре "Сириус" с 29 февраля до 7 марта 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в феврале-марте 2024 года.
"Мы предлагаем провести фестиваль на той же самой территории (что и в 2017 году - ред.) - на территории федерального центра "Сириус", который сегодня является самым уникальным, крупнейшим и самым передовым образовательным центром по выявлению и подготовке молодых талантов во всем мире ", - сказал Кириенко на первом заседании оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи.
Он отметил, что в 2017 году фестиваль молодежи проходил там же и провести его там же будет данью "преемственности". Также Кириенко сказал, что фестиваль начнется с 29 февраля и пройдет до 7 марта 2024 года.
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